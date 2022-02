Amici, Leo: il brutto dramma dell’operazione “La tua spalla non tornerà al 100%”

By

Ad Amici c’è un nuovo concorrente: si tratta di Leo, ballerino specializzato in latino americano e allievo di Alessandra Celentano. Il ragazzo, però, ha un dramma che lo affligge. Vediamo di che si tratta.

Il nuovo ballerino di Amici Leo Tini ha una sorella che coltiva la sua stessa passione.

Chi è Leo il nuovo ballerino di Amici

Domenica scorsa, nel corso del 18 esimo appuntamento domenicale con Amici è entrato un nuovo concorrente Leo. Leonardo Lini, questo il nome completo del ballerino specializzato in latino americano, è stato assegnato alla maestra Alessandra Celentano. La prof gli aveva assegnato una sfida ma poi, lei stessa, ha deciso di annullarla per potergli dare un banco, direttamente. La sfida doveva essere contro Mattia che è reduce da un infortunio.

Nel consegnare la felpa di Amici a Leo, la De Filippi ha parlato al pubblico della sorella del ballerino. La ragazza, infatti, balla latino americano ed è una ex professionista del talent di Amici. Oggi è diventata una professionista di Ballando con le stelle. Raimondo ha confermato affermando di conoscere i suoi familiari ma anche la scuola di ballo che ha frequentato il ragazzo a Bassano del Grappa. Ascoltando queste parole, Leonardo non poteva far altro che annuire.

Il dramma dell’operazione

In un’intervista trasmessa al daily di Amici, Leo ha affermato di aver sempre ambito ad entrare nella scuola ma esserci è tutta un’altra storia. Diciamo che deve ancora completamente realizzare di essere diventato un allievo a tutti gli effetti della scuola più amata d’Italia. Egli, però, è certo che riuscirà ad ambientarsi presto perché si tratta di un luogo amichevole oltre che ambito.

Il ragazzo si è detto fiero di essere arrivato nella scuola perché è un modo per ripagare la sua famiglia che ha fatto sacrifici per farlo studiare. Inoltre, la danza è la sua passione: non riuscirebbe a vivere la sua vita senza il ballo. Una passione che si è sviluppata competizione dopo competizione, quando iniziavano ad arrivare i primi risultati positivi.

Leo ha raccontato di aver trascorso un momento difficile della sua vita quando fu operato alla spalla e gli dissero che non avrebbe potuto recuperare al 100% la sua mobilità. Benché provasse disperazione, il ballerino sapeva che in qualche modo, ce l’avrebbe fatta. Al nuovo ballerino di Amici la tenacia non manca. Vedremo se riuscirà a lasciare di stucco il pubblico e i suoi insegnanti.