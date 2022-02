Inaspettatamente Cosmary viene eliminata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Per Alex è stato davvero un brutto colpo, infatti, la sua decisione ha sorpreso proprio tutti: scopriamo cosa è accaduto.

E’ stato un momento davvero difficile per la ballerina di Amici, ma anche per il cantante Alex, al quale è molto legata. I due sono innamoratissimi e lasciarsi è stato veramente doloroso per loro: scopriamo di più.

Amici 21, l’eliminazione di Cosmary

Cosmary Fasanelli è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi scatenando diverse polemiche e se ne va alimentandone altre. Lei è stata la ballerina più chiacchierata della ventunesima edizione del talent di Canale 5.

La ballerina ha fatto il suo ingresso ad Amici, soffiando il posto all’allieva di Alessandra Celentano, Virginia. La maestra le ha dato una possibilità e nel corso della sua avventura nella scuola più amata di Canale 5, è migliorata e cresciuta tantissimo.

Ma questo non è bastato per non uscire dalla trasmissione. Cosmary Fasanelli è stata messa in sfida da Veronica Peparini e nella puntata del 6 febbraio 2022 ha perso contro un ballerino di hip hop, John Eric. La ballerina ha dovuto immediatamente lasciare la scuola, ma prima di andarsene, ha detto:

“Mi sento più consapevole, esco da qui avendo affrontato tante insicurezze che avevo; ma sono veramente grata e continuerò a studiare”.

Alessandra Celentano l’ha definita “un’allieva modello, da cui tutti dovrebbero prendere esempio”. Cosmary è entrata nel cuore di tutti, soprattutto in quello di Alex, infatti, non ha reagito affatto bene all’eliminazione della ragazza.

Alex e Cosmary in lacrime: l’ultimo saluto

L’uscita di Cosmary ha davvero scosso tutti, in particolare Alex, il suo fidanzato. I due stanno insieme da qualche settimana ma sono davvero legati, proprio per questo, quando Maria De Filippi ha notato la reazione del cantante ha proposto al ragazzo di uscire fuori per salutare la ballerina.

Per Alex e Cosmary è arrivato il momento di salutarsi 💛 #Amici21 pic.twitter.com/ZvpmicxIj5 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2022

Dietro le quinte, i due sono scoppiati in lacrime e si sono promessi di rivedersi fuori dal talent di Canale 5. Tra pianti, abbracci e baci i due si salutano e Alex esce dalla stanza per tornare in studio, ma ci ripensa e ritorna indietro, perché non riesce a lasciarla andare. Un momento che ha commosso l’intero web.