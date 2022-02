Torta croccante con la pasta fillo | facilissima senza impasto

La pasta fillo è una base perfetta per la preparazione di ricette sia dolci che salate, fatte da numerosi e sottilissimi fogli di pasta che vengono impiegati sovrapposti.

Alla fine della cottura, si otterrà la tipica sfogliatura dalla sorprendente croccantezza.

Pasta fillo

Le preparazioni della pasta fillo possono essere sia al forno, che tramite fritture, incredibilmente questa preparazione sottile si può addirittura rosolare nella padella antiaderente. Vediamo come fare la pasta fillo.

Ingredienti

Per ottenere due panetti di pasta fillo da circa 200 grammi occorrono:

100 g circa di farina di riso

140 ml di acqua

250 g di farina bianca di tipo 00

10 + 30 ml di olio di semi di mais

5 g di sale

Preparazione

In una terrina capiente versiamo la farina bianca setacciata, il sale, i 140 ml di acqua calda, un cucchiaio di olio di semi e mescoliamo il tutto per farne un composto morbido.

Se al tatto l’impasto appare appiccicoso, potremo unire altra farina di riso.

Al termine della lavorazione si avvolge l’impasto con un foglio di domopak e si lascia riposare per mezz’ora.

Passati i 30 minuti separiamo la pasta per farne 7 porzioni.

Con ognuno di quattro pezzi prepareremo dei rettangoli sottilissimi, quasi trasparenti. Il lavoro sarà facilitato se il piano di lavoro sarà ben “spolverato” di farina di riso.

Mentre si stende la pasta, i fogli si pongono sovrapposti spennellati con olio di semi, tranne l’ultimo strato che sarà senza olio. Terminata la sovrapposizione i fogli saranno appiattiti di nuovo con il matterello. Per realizzare dei bordi precisi si può impiegare una rotellina tagliapasta tenendo da parte i ritagli.

A questo punto la pasta fillo è pronta e può essere coperta con pellicola trasparente ( per non farla seccare), fino a quando non sarà utilizzata. Questa stessa operazione va ripetuta con gli altri tre pezzi di pasta compresi i ritagli rimasti dal panetto precedente.

Se desiderate potete non spennellare d’olio gli strati di pasta,

tuttavia in questo modo una volta cotta la pasta fillo sarà meno croccante.

La conservazione in frigo è per 3-4 gg, conservata arrotolata nella pellicola trasparente, inoltre può essere conservata per 3-4 mesi, congelate avendo cura di non farla rompere.

Torta croccante con la pasta fillo

Una preparazione semplice e veloce è la Torta croccante con la pasta fillo, che possiamo acquistare anche già pronta nei supermercati.

La pasta fillo può essere impiegato per numerose ricette come nella preparazione degli involtini primavera, o per farne degli antipasti dolci e salati o dei deliziosi fagottini ripieni.

Si comincia arricciando i fogli di pasta fillo che saranno poste in una teglia di alluminio fino a riempirla completamente. Poi si cosparge il tutto con dell’abbondante burro fuso e la si cuoce in forno.

Quando la vedremo dorare la si estrae dal forno e la si cosparge nuovamente con una miscela fatta di: uova, latte e zucchero e si rimette di nuovo in forno. Alla fine avremo una Torta croccante con la pasta fillo!