Romina lo confessa dopo anni: “Non ci siamo mai lasciati” | Silvia non ci crede

La famosissima cantante Romina lo confessa davanti a tutti in diretta televisiva, i due non si sono mai lasciati. La conduttrice Silvia Toffanin completamente senza parole.

La famosa contante ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera, i quali sono stati segnati anche dalla presenza di un suo storico ex. I due insieme incantavano il pubblico, le loro armoniose voci si intrecciavano fino a creare un vero e proprio capolavori. Ad oggi però, ognuno di loro ha preso strade diverse e si ritrovano vicini solo ed esclusivamente sul palco. Erano ormai moltissimi anni che non si parlava dei due cantanti poiché sono molte le verità per le quali i due hanno preso le distanza. Nonostante il grande affetto reciproco infatti, una straziante situazione li ha consumati ed infine divisi.

Oggi Romina però appare finalmente sorridente, come se nulla fosse mai successo o come se semplicemente nulla possa mai scalfirla. Sono svariati i fan che adoravano la coppia di cantanti, perfino alcuni personaggi famosi li supportavano e li idolatravano. Nonostante questo però nessuno mai si è permesso di intromettersi nella loro vite sentimentali poiché la situazione che hanno dovuto affrontare è stato per tutti un durissimo colpo. La cantante però oggi parla di lui con il sorriso stampato sulle labbra e fa una confessione del tutto sconvolgente.

Romina ospite da Silvia Toffanin: i due non si sono mai lasciati

Negli ultimi giorni si è tenuta una nuova puntata del famosissimo programma televisivo condotto da una delle conduttrici più amate dal pubblico, ovvero Silvia Toffanin. In questa ultima puntata di Verissimo, la conduttrice ha deciso di invitare la famigerata cantante per poter dialogare e semplicemente onorare il pubblico della sua presenza.

La conduttrice infatti mai si sarebbe aspettata di assistere ad una confessione simile. Dovete sapere infatti che, dopo aver discusso del più e del meno, ovviamente nel discorso è spuntato il nome di Al Bano.

La donna, nonostante gli anni passati, prova ancora un forte affetto nei suoi confronti. D’altronde lui è stato l’uomo della sua vita, con il quale ha condiviso praticamente ogni attimo della sua quotidianità condividendo perfino le varie emozioni contrastanti. La cantante inoltre ha ammesso che ormai il loro rapporto non è più come prima ma c’è un piccolo dettaglio che li riporta a molti anni fa.

“Comunque guarda sul palcoscenico è come se non ci fossimo mai lasciati. È tutto come prima.”

Romina parla di Al Bano: "non ci siamo mai lasciati" pic.twitter.com/34cSh787gg — Gossip2022 (@Gossip20221) February 7, 2022

Queste sono le sue parole a riguardo, le quali hanno completamente emozionato la conduttrice Silvia Toffanin. Sono molti i motivi che potrebbero farli allontanare definitivamente, la musica però sovrasta ogni ragione.