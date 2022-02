Regina Elisabetta, fonti sicure: “Sta male ha perso le forze” | Come è ricomparsa in pubblico

La Regina Elisabetta pare che non sia nel pieno delle sue forze, a comunicarlo delle fonti sicure a lei vicine. Ecco quindi come è ricomparsa in pubblico e quali sono le sue condizioni attuali.

Come ben saprete questi sono giorni del tutto particolare per la Sovrana, dalla morte del marito infatti la donna non appare più la stessa di un tempo. La situazione con il nipote Harry di certo non migliora le sue condizione. La Sovrana infatti pensa che l’allontanamento del nipote possa per ricredere sulla fedeltà alla Corona molti sudditi, per questo motivo tenta in tutti i modi di adempiere perfettamente ai compiti a lei richiesti soddisfacendo il suo popolo. Negli ultimi giorni però le due condizioni sono notevolmente peggiorate, la donna ha cercato di celare il suo malessere interiore perfino al funerale del marito. Ricordiamo infatti che allora rimase sola nella chiesa in cui si celebrò la messa.

A quanto pare, gli avvenimenti non del tutto esterni hanno fatto sì che le sue condizioni di salute si aggravassero notevolmente. Eppure noi tutti l’abbiamo sempre vista governare sul proprio regno in modo impeccabile perfino nei minimi dettagli. Dietro l’apparenza però si cela una verità disarmante che potrebbe sconvolgere tutta la popolazione che crede fermamente in lei, che la stima e l’acclama.

La Regina Elisabetta in gravi condizioni, ecco come si presenta al pubblico

Come vi abbiamo già anticipato, già da alcuni mesi i propri sudditi hanno iniziato a preoccuparsi per lei. Venendo a conoscenza dei timori del proprio popolo la donna non ha potuto fare altri che tranquillizzarli e far capire loro che in realtà non vi è nulla da temere. Nonostante gli sforzi della Sovrana però, alcuni, pensano che in realtà lei ormai non sia più nel pieno delle sue forze per ricoprire un ruolo di tale portata.

Proprio per questo motivo infatti la donna ha deciso di riapparire in pubblico come suo solito fare per dare la prova effettiva. La Sovrana ha quindi deciso di ascoltare il suo popolo e di celebrare pubblicamente il 70esimo giubileo, ovvero anniversario di platino, del suo regno.

Per poterlo celebrare infatti la donna ha deciso di tagliare una torta davanti a tutti i rappresentanti della comunità di Sandringham. Fra i presenti vi è perfino Angela Wood, la quale circa 69 anni fa fece da assistente cuoca per realizzare la ricetta di pollo offerta al banchetto per l’effettiva incoronazione della Regina. La Sovrana inoltre si è presenta in modo impeccabile, come suo solito fare, e particolarmente frizzante.