La primogenita di Maurizio Costanzo si chiama Camilla e, fisicamente e per i tratti del viso, ricorda molto Maria De Filippi. Vediamo perché.

Maurizio Costanzo ha avuto la sua primogenita da Flaminia Morandi nel 1973.

La primogenita di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti e conduttori più importanti ed apprezzati in Italia. Tanto da essere considerato quasi un’istituzione sia della televisione che della radio. Non tutti sapranno che ha una figlia, nata nel 1973. Costanzo ha sempre lodato la figlia per le sue qualità.

La donna è nata dall’unione con Flaminia Morandi, una sua collega, da un secondo matrimonio. Le prime nozze erano state molto brevi insieme alla conduttrice televisiva Marta Flavi. Il matrimonio odierno lo conosciamo: è quello con Maria De Filippi.

Chi è Camilla Costanzo

Camilla Costanzo ha preso molto da papà Maurizio, soprattutto per quel che riguarda la sua professionalità. La sua occupazione principale è quella di scrittrice e sceneggiatrice. In passato, però, ha anche ricoperto il ruolo di attrice, in particolare, nei film del fratello Saverio. Oggi lavora anche in Rai come autrice. I colleghi l’apprezzano per precisione ed intraprendenza. Camilla ci tiene molto alla sua privacy e, rispetto al padre, della sua vita privata si sa poco ed è poco nota al grande pubblico. La donna non ha, ad esempio, alcun profilo social.

La passione per la scrittura le è stata trasmessa dal papà. Tra i libri che ha scritto Camilla spiccano: Ero cosa loro (2009); Una bellissima notte senza luna (2015). Nata nel 1973, la mamma di Camilla è Flaminia Morandi, moglie di seconde nozze di Maurizio Costanzo. Di lei si sa che la determinazione e la professionalità fanno parte della sua vita. Parte integrante della sua vita sono anche i suoi familiari quali il marito e i suoi due figli.

Se professionalmente ha preso dal padre, fisicamente i suoi tratti ricordano un po’ quelli di una persona molto vicina alla famiglia Costanzo. Stiamo parlando di Maria De Filippi. La mascella, i capelli e il fatto di essere molto longilinea, ricordano molto Maria nazionale. Camilla si distingue anche per la sua eleganza e riservatezza.

La figlia di Maurizio Costanzo è anche una madre amorevole ma anche una moglie ed una figlia. E’ lei, infatti che si prende cura del padre come lui è un punto di riferimento per i suoi nipoti che scappano da lui non appena ne sentono il bisogno.