Sono sei i giovani indagati per la morte di Marco Ferrazzano, trovato senza vita sui binari della stazione di Foggia il 22 gennaio dello scorso anno.

L’udienza preliminare, fissata per il 4 febbraio scorso, è stata spostata a maggio.

Marco Ferrazzano vittima dei bulli

Era stato preso di mira dai bulletti del paese, tutti giovani come lui, che lo perseguitavano, gli rubavano puntualmente il cellulare – prima di morire ne aveva “persi” almeno 12 – lo deridevano e spesso e gli mettevano le mani addosso.

Vittima di quella che è stata una vera e propria persecuzione, Marco Ferrazzano, 29enne di Foggia trovato senza vita sui binari della stazione pugliese, il 22 gennaio dello scorso anno.

Quella mattina, Marco era uscito di casa, dicendo ai suoi che sarebbe rientrato di lì a poco, ma così non fece.

Immediate scattarono le ricerche, che si conclusero qualche ora dopo con il più drammatico degli epiloghi: il corpo senza vita di Marco venne ritrovato riverso sui binari della stazione.

È stata quindi aperta un’inchiesta, per accertare se il 29enne si sia tolto la vita di sua volontà o se sia stato indotto a farlo.

Lo scorso giugno sono state iscritte sei persone nel registro degli indagati: sono tutti giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Rimandata l’udienza preliminare

Nell’ambito del processo per la morte di Marco Ferrazzano, l’udienza preliminare, prevista per il 4 febbraio scorso, è stata rinviata al prossimo mese di Maggio.

“Mi aspetto che le cose vadano avanti nel modo giusto. Marco poteva essere ancora in vita, invece oggi ci sono solo io qui. E ci sarò sempre, ad ogni udienza, per lottare per lui e per tutte le persone che sono vittime di bullismo”

ha riferito in aula il padre del 29enne, Tiziano Ferrazzano.

Alcuni video delle violenze subite dal figlio era finiti sui social, ma erano stati poi rimossi.

Marco soffriva di schizofrenia e depressione, ed era in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di Foggia.

Prima di morire gli era stato rubato il cellulare, per l’ennesima volta, proprio il giorno precedente alla sua tragica scomparsa.

Marco aveva denunciato l’accaduto, raccontando che due ragazzi in motorino lo avevano fermato, chiedendogli in prestito il cellulare, e poi erano fuggiti via, portando con sé il telefonino del 29enne.

Quel furto però sembrava aver lasciato strascichi più pesanti nella vittima, che quella mattina si era mostrato più agitato del solito.

Il 29enne non permetteva a nessuno dei suoi familiari di controllare il suo cellulare, che probabilmente conteneva le prove dell’inferno che era costretto, ogni giorno, a subire.