Lulù sbotta contro Manuel Bortuzzo: “Questo non me lo doveva fare” Storia d’amore al capolinea?

La vippona Lulù sbotta completamente contro il fidanzato Manuel Bortuzzo e perde letteralmente le staffe. Cosa accadrà alla loro love story? Tutti i dettagli su quanto accaduto.

Come ben saprete i due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata di tutta l’Italia. La loro storia d’amore non è affatto iniziata nel migliore dei modi i due infatti hanno trascorso la maggior parte del tempo l’uno lontano dall’altra. Con il passare dei giorni però sono riusciti a trovare un’intesa fino a condividere ogni attimo della loro quotidianità insieme diventando così quasi una cosa sola. Il loro equilibrio da allora non si è mai spezzato, anzi si è notevolmente fortificato fino alla fine.

Dopo una lunga riflessione però, il vippone Manuele ha preso coscienza della realtà ed ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Questa sua decisione non ha minimamente influenzato sulla sua relazione con una delle Principesse all’interno delle mura, anzi, la ragazza ha compreso la sua scelta. Il ragazzo infatti è arrivato a questa conclusione semplicemente perché voleva tornare ad allenarsi riprendendo così in mano le redini della sua vita dopo un lungo periodo di pausa. Nessuno dei due ha riscontrato problemi inizialmente, oggi però la situazione è completamente cambiata.

Lulù si schiera contro Manuel Bortuzzo e lo critica pesantemente, perché?

Anche se inizialmente la ragazza apparentemente non ha dato alcun segno di disapprovazione, oggi pare che la situazione si è letteralmente capovolta. I due hanno trascorso degli attimi indimenticabili insieme e, proprio per questo motivo, la vippona ha deciso di schierarsi completamente contro al ragazzo ed a ogni sua decisone.

Negli ultimi giorni la ragazza ha avvertito una forte mancanza, la casa del reality sembra ormai spoglia senza di lui e le si sente completamente sola. Nonostante la presenza della sorella infatti, la vippona non sopporta il distacco dal ragazzo.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad uno scenario completamente inaspettato. La ragazza infatti, con il volto rigato dalle sue stesse lacrime si è sfogata davanti a Miriana ed al pubblico tutto andando completamente contro il suo fidanzato. A quanto pare lei, prima ancora che lui prendesse la decisione definitiva, gli ha chiesto un piccolo favore.

“Lui doveva rimanere qua e non pensare solo ai ca**i suoi. Gli ho chiesto ‘ti prego rimani fino a San Valentino e poi te ne vai’ e no, invece no non l’ha voluto fare. Quindi mi dovrò pure subire San Valentino da sola con le coppiette ed io fare la cog***na da sola.”

Questo è lo sfogo della ragazza completamente rivolto a Manuel, a quanto pare tra i due ci sono delle piccole situazioni da risolvere al più presto. L’ex vippone però, fin dal primo giorno fuori dalla casa, ha dedicato frasi e gesti romantici alla ragazza. Cosa accadrà adesso?