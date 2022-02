L’influencer Sabrina Ghio parla della sofferenza per il suo raschiamento, nella trasmissione Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

L’influencer 36enne Sabrina Ghio l’estate scorsa si era sottoposta all’intervento per un tumore.

Sabrina Ghio parla del raschiamento avvenuto l’8 gennaio

Difficile trattenere le lacrime per Sabrina Ghio, che in presenza di Silvia Toffanin a Verissimo, si lascia andare alla commozione mentre ricorda quel difficile momento della sua vita. Un episodio drammatico di cui non aveva mai parlato prima d’ora.

L’influencer, ex tronista di Uomini e Donne si confessa a Verissimo:

“Ho avuto tre aborti spontanei. Credo che i figli non si fanno tanto per, io e il mio compagno Carlo ne abbiamo parlato a lungo così decidiamo di iniziare a provarci. Io rimango subito incinta a luglio dell’anno scorso”.

Sabrina racconta come essendo in estate il consiglio del medico è stato rassicurante, gli viene consigliato infatti di vivere serenamente le vacanze. Tuttavia la donna confessa che un giorno ha avvertito un malessere che l’aveva costretta a tornare in albergo:

“Mi stendo sul letto con Carlo e mi addormento, al mio risveglio che ero in un mare di sangue, quindi vado in ospedale dove mi comunico che avevo perso il bambino”.

Un anno difficile

L’ultimo anno per Sabrina Ghio è stato denso di emozioni forti e contrastanti. Prima ha dovuto lottare contro il papilloma virus, un’esperienza oggi risolta, in quanto si è sottoposta ad un’operazione su consiglio del proprio ginecologo.

La notizia è stata la scoperta, a seguito dei risultati della biopsia, che si era intervenuti in tempo. Tuttavia in un solo anno deve affrontare la tristissima esperienza dell’interruzione di ben tre gravidanze.

E proprio di quest’interruzione che ha richiesto il dover fare un raschiamento di cui parla Sabrina Ghio a Verissimo. La donna confessa di aver vissuto una percezione forte di perdita, di qualcosa che resta li nella sala operatoria, avvolti in una sensazione di gelo.

La pratica del raschiamento uterino è una procedura chirurgica che si esegue sia per diagnosticare che per fini terapeutici. Una pratica che non viene realizzata solo in caso di aborto spontaneo, ma anche per rimuovere polipi uterini, fibromi o quando si è in presenza della sindrome dell’ovaio policistico.

Solitamente l’intervento è eseguito da un ginecologo, in day hospital dove la paziente è sottoposta ad anestesia locale o generale, e mediamente dura 30 minuti. Il tempo di ripresa fisica è molto breve e comporta alcune manifestazioni dolorose nella fase di ripresa post operatoria.

Da allora la vita di Sabrina Ghio ha avuto dei risvolti positivi, l’ex tronista di Uomini e Donne lo scorso 22 gennaio ha annunciato di essere incinta e attende una bambina.