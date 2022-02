Gigi D’Alessio, quanto prende di mantenimento la mamma di LDA? Una valanga di soldi

Quanto spende effettivamente il famosissimo cantante Gigi D’Alessio per il mantenimento a Carmela Barbato, ossia la madre di LDA? Tutta la verità a riguardo.

In questi ultimi mesi non si fa altro che parlare della presenza di Luca al prestigioso talent di Amici. Per chi non lo sapesse però, il giovane ragazzo inizialmente si presentò semplicemente con il nome d’arte poiché non voleva assolutamente che il suo cognome potesse in qualche modo influenzare il suo percorso all’interno del programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Questo suo gesto non è stato apprezzato da molti, i quali si sarebbero infatti aspettati molto di più dal figlio di un grande cantante quale è suo padre.

Nonostante i numerosi giudizi però il ragazzo ha decido di proseguire per la sua strada e continuare ad inseguire un sogno: farsi un nome tutto suo nel mondo della musica. A quanto pare il suo obbiettivo non è affatto lontano, a giudicare degli ascolti fatti infatti, il ragazzo sembra sulla buona strada. Ha inoltre ottenuto un disco di Platino proprio per un suo inedito pubblicato solo qualche mese fa. Di questo suo successo, sia mamma che papà sono incredibilmente fieri. I due però, tuttora non condividono molto.

Quanto spende Gigi D’Alessio per il mantenimento della mamma di LDA?

Ebbene, come ben saprete i due negli anni hanno condiviso moltissimo, sono stati sposati per molto tempo. I due si sono divorziati solo nel 2006, ovviamente Luca era ancora molto piccolo e non ha risentito molto del divorzio, con il passare del tempo però la situazione è diventata più complicata e la mancanza di una figura paterna nella propria quotidianità ha iniziato a farsi sentire. Per chi non lo sapesse, il cantante e Carmela hanno condiviso circa 20 anni di vita matrimoniale, sono infatti convolati a nozze nel 1986. Successivamente però la scintilla si è spenta ed entrambi hanno preso strade completamente separate.

Ovviamente tentano di mantenere i rapporti necessari per garantire una crescita positiva ai frutti del loro amore. Vi ricordiamo infatti che i due ebbero ben 3 figli: Claudio, Ilaria e Luca. Attualmente fra i due non regna un bellissimo rapporto, cercano comunque di non influenzare le vite dei figli con discussioni inutili.

In pochi però sanno quanto realmente il cantante sborsi ogni mese per il mantenimento. A Quanto pare, il cantante versa ogni mese circa 15 mila euro alla donna. Ebbene sì, sono incredibilmente tante, se però si tiene conto del reddito dell’uomo e del trascorso dei due in realtà sono più che giusti.