La storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo continua ad essere al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore, in assenza del nuotatore, la principessa si è avvicinata ad un altro vippone: scopriamo di chi si tratta.

Nei giorni scorsi, Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Adesso, però, il giovane nuotatore non vede l’ora di vivere la sua storia d’amore con Lulù Selassié fuori dal reality. Intanto, la principessa si sta divertendo anche senza di lui: scopriamo cosa ha combinato.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: la loro storia d’amore ora

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nata tra le mura di Cinecittà, ha avuto diversi alti e bassi. Lui era stufo delle continue attenzioni della principessa e lei non riusciva a staccarsi da lui.

Ma ora sembra che i ruoli si siano invertiti, infatti, nelle settimane scorse, il nuotatore ha completamente cambiato rotta, decidendo di sciogliersi e lasciarsi andare tra le braccia di Lulù.

Purtroppo, il giovane ha abbandonato il reality, ma non vede l’ora di continuare il loro rapporto senza riflettori. Manuel nel corso di diverse interviste ha rivelato di essere follemente innamorato di lei.

Addirittura, ha deciso di fare un vero e proprio gesto d’amore nei confronti della principessa Selassié, infatti, si è tatuato sul collo un “22”. Per la coppia è un numero importante, Bortuzzo ha spiegato:

“E’ per la canzone di Ultimo ’22 settembre’, è la canzone mia e di Lulù, racchiude un po’ tante cose, anche il primo giorno che ci siamo baciati, quindi un bel numero per noi e lo volevo qui”.

Lulù non sa ancora di questa bellissima sorpresa perché si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante non ci sia il suo fidanzato, lei sembra divertirsi in compagnia del bellissimo Antonio Medugno: scopriamo di più.

Lulù ha dimenticato Manuel: ecco con chi

Mentre Manuel Bortuzzo rivela al mondo il suo amore per Lulù Selassié, la sua fidanzata è al Grande Fratello Vip e sembra non soffrire affatto la mancanza del ragazzo. Nelle scorse ore, infatti, è diventato virale un video che riguarda proprio la principessa e anche un altro vippone.

Stiamo parlando del famoso e sexy tiktoker Antonio Medugno. I due si trovavano sul divano, sotto le coperte e lei si è avvicinata al volto del giovane. Una scena che non è affatto piaciuta ai fan della coppia di Manuel e Lulù. Il giovane nuotatore come la prenderà? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.