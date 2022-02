Federica Panicucci, gravissimo incidente mentre guida in auto: “Viva per miracolo”

By

Proprio poco fa, attraverso il suo seguitissimo profilo social, Federica Panicucci ha raccontato ai suoi follower di aver rischiato la vita in macchina. Il drammatico racconto ha scioccato tutti: scopriamo cosa è accaduto.

I fan della famosa conduttrice di Mattino Cinque sono rimasti a bocca aperta appena hanno visto le foto del terribile incidente. La macchina di Federica è completamente distrutta e lei si è davvero spaventata, perché ha rischiato grosso: ecco cosa ha raccontato.

L’incidente in auto di Federica Panicucci: tantissima preoccupazione

Già ieri i cittadini lombardi erano stati avvertiti per il maltempo che sta colpendo principalmente la città di Milano, a causa del forte vento. Un fenomeno che può essere molto pericoloso e ne sa qualcosa Federica Panicucci che stamattina ha avuto uno spiacevole incidente, proprio per questo motivo.

Non solo lei, il maltempo ha colpito anche il vincitore di Sanremo 2022, Mahmood. Il cantante ha raccontato a Radio Deejay di aver fatto ritardo perché il vento aveva rovesciato un vaso sul suo balcone.

Ma la conduttrice di Mattino 5, ha rischiato veramente grosso. A raccontare il terribile episodio è stata proprio lei attraverso il suo profilo Instagram, dove ha condiviso le foto della sua macchina completamente distrutta, scatenando così tantissima preoccupazione da parte dei suoi fan: scopriamo cosa è accaduto.

Paura per Federica Panicucci | FOTO

Il vento di Milano, sta facendo dei grossi danni. Federica Panicucci ha raccontato di aver rischiato addirittura la vita, perché una tegola di una casa si è schiantata proprio sul tettuccio della sua auto.

La macchina della conduttrice ora è in pessime condizioni, il vetro è completamente rotto, ma fortunatamente non è crollato, altrimenti avrebbe colpito anche Federica. La donna si è veramente spaventata, infatti, sui social ha scritto:

“Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”

🔴Grave incidente per Federica Panicucci in macchina, ha rischiato grosso…per fortuna sta bene.🙏 pic.twitter.com/YeiesNASzL — Mondotrash (@Mondotrash1) February 7, 2022

Nonostante la paura, la Panicucci sta bene e non è successo nulla di grave, anche se poteva finire in tragedia. I fan della conduttrice si sono preoccupati, ma sono sollevati dal fatto che il vetro l’abbia protetta e che sia tornata a casa sana e salva, anche se ora il danno da riparare non è poco.