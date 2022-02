Come ripulire i polmoni con i cibi amici dei fumatori

La pulizia dei polmoni può essere utile in particolar modo nelle persone che fumano, ma anche per chi è esposto all’inquinamento atmosferico.

Respirare in un ambiente soggetto a forte inquinamento atmosferico, oltre al fumo di sigaretta e ad altre tossine può danneggiare i polmoni creando seri problemi di salute. Conservare in buona salute dei polmoni è essenziale per mantenere sano il resto del corpo.

Ripulire i polmoni è possibile?

Lo stato di salute dei polmoni è essenziale per la salute in generale di una persona. I polmoni sono organi autopulenti che possono a risanarsi da soli.

Una condizione possibile, una volta che la loro esposizione alle materie inquinanti si ferma, come quando per esempio una persona smette di fumare.

A seguito dell’esposizione dei polmoni all’inquinamento, tra cui il fumo di sigaretta, il torace di una persona può sentirsi pieno, intasato o infiammato. Il muco si accumula nei polmoni per trattenere microbi e agenti patogeni, il che contribuisce a questa percezione di pesantezza. Una buona salute respiratoria dipende dal fatto che il corpo rimuova o meno efficacemente il muco dai polmoni e dalle vie aeree.

Si possono usare tecniche particolari per liberare i polmoni dal muco e dalle sostanze che irritano, per ridurre la congestione del torace e altri sintomi di disagio.

Inserire regolarmente alcuni alimenti nella nostra dieta, rende possibile il prendersi cura dei propri polmoni è, naturalmente, smettere di fumare. Mangiare cibi antinfiammatori può ridurre l’infiammazione cosi da alleviare molti sintomi.

Di fatto esistono anche alcuni alimenti in grado di rivelarsi veri e propri alleati dei fumatori, in quanto stimolano il corpo a depurare i polmoni.

Cibi amici dei fumatori

Ad esempio il consumo quotidiano di curcuma aiuta a ridurre l’infiammazione nel passaggio dell’aria, grazie alla presenza di un composto chiamato curcumina, che aiuta a pulire i polmoni in modo naturale disintossicando il corpo.

Il tè verde è uno dei più popolari tè sani, un facile rimedio per pulire i polmoni in quanto ricco di polifenoli. Inoltre il tè verde ha proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre l’infiammazione polmonare.

Il contenuto di vitamine A, C, E, K presente nelle carote permette di riparare i tessuti e le cellule della pelle. Se mangiate crude, sono un ottimo strumento per compensare i considerevoli danni prodotti dalla nicotina.

Le menta è un rimedio millenario per trattare i problemi respiratori. In molte civiltà si utilizzava la menta a causa dei suoi benefici medicinali. Una tisana calda di menta piperita è in grado di riparare al mal di gola eliminando il deposito di muco e il processo infiammatorio provocato da infezioni polmonari.

La radice di zenzero possiede caratteristiche antibiotiche, antinfiammatorie e aromatiche che agiscono in modo efficace per combattere la bronchite e i disturbi respiratori.

Una delle soluzioni preferite per curare la tosse e il raffreddore, lo zenzero è rinomato per le sue proprietà antinfiammatorie, le quali aiutano a eliminare le tossine dalle vie respiratorie.

Inoltre, la sua composizione contiene molte vitamine e minerali tra cui potassio, magnesio, beta-carotene e zinco.

Gli alimenti di uso quotidiano

L’aglio mangiato crudo è in grado di ridurre il rischio di malattie croniche non solo in chi fuma, può non piacere il sapore dell’aglio crudo, ma i suoi incredibili benefici per la salute lo faranno ingoiare, e senza battere ciglio.

L’aglio ha un composto chiamato allicina, che si comporta come un potente agente antibiotico e contribuisce a superare le infezioni respiratorie che intasano i nostri polmoni e portano all’affanno e alla congestione.

Mentre l’origano per la sua alta concentrazione di carvacrolo, un monoterpene fonolico ha un effetto benefico sulle vie aeree, in quanto aiuta ad elimina molte tossine.

Ovviamente il passo fondamentale e smettere di fumare!