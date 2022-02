Alex Belli rientra nella casa | Signorini fa il colpo della vita: la Toffanin ha sgamato tutto

L’ormai ex vippone Alex Belli rientra definitivamente nella casa del GF Vip, il conduttore Alfonso Signorini fa l’affare della sua vita la Silvia Toffanin scopre tutto e rivela il loro piano in diretta televisiva.

In questi ultimi mesi il suo nome è risuonato in tutti i salotti televisivi di successo. La sua presenza è stata richiesta ovunque per via del triangolo amoroso costruito insieme all’attuale vippona Soleil Sorge. Quest’ultima nelle ultime settimane si sta trovando in vera difficoltà per via della presenza della moglie dell’ex vippone, ovvero Delia Duran. La quale è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per scoprire tutta la verità che si nasconde fra le mura. O meglio, questa è stata la sua motivazione principale anche se negli ultimi giorni le sue azioni hanno fatto pensare ben altro.

Come ben saprete sono molti i sospetti che circondano la coppia, in molti infatti sospettano che fra i due ci sia solo un grande accordo stipulato precedentemente. Il ritrovamento del copione all’interno dell’armadio di Delia Duran è una delle tante prove che confermerebbero questa tesi. Ci sono ancora molte verità che però che dovrebbero venire a galla a breve. Il loro comportamento è stato criticato perfino dai grandi volti del mondo dello spettacolo, perfino da coloro che li hanno richiesti nei propri salotti.

Silvia Toffanin sgama i piani segreti di Alex Belli ed il conduttore Alfonso Signorini

Negli ultimi giorni il famosissimo attore, marito di Delia Duran, si è seduto nuovamente in uno dei salotti televisivi più rinomati. La conduttrice Silvia Toffanin ha infatti deciso di invitarlo nel suo studio televisivo per dargli il modo di esprimere il proprio pensiero su ciò che quotidianamente accade nella casa.

Dopo varie discussione, all’ex vippone sfugge una rivelazione impressionante. Nonostante quest’ultima è apparsa completamente senza senso, la conduttrice ricollegando il tutto è riuscita a venire a capo della verità.

Delia Duran ha completamente perso il controllo all’interno della casa e, dopo varie domande, l’ex vippone ha dichiarato che sarà in grado di gestire la completa situazione solo da lunedì. Al che Silvia ha colto la palla al balzo ed ha prontamente risposto svelando i piani precedentemente scritti con il conduttore Alfonso Signorini.

“Da venerdì non ci sei più, ricordatevelo. Tu da venerdì sparisci dal Grande Fratello Vip, per fare cosa? Per fare una quarantena e magari rientrare in casa? Non sei un furbetto solo tu caro!”

Silvia Toffanin che sgama i piani di Alex Belli e Signorini ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/M1VAab0HKZ — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 6, 2022

Queste sono le parole della conduttrice Silvia, le quali hanno completamente sconvolto l’ex vippone. Alex infatti è rimasto completamente senza parole e visibilmente in imbarazzo. Cosa accadrà quindi nei prossimi giorni?