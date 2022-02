UeD, tutti lacrime in studio: la malattia gli ha tolto la vita | Piange anche Maria

La scorsa puntata di Uomini e Donne è stata colma di emozioni e colpi di scena. Maria De Filippi si è mostrata completamente sconvolta durante il drammatico racconto di una corteggiatrice: scopriamo cosa è accaduto.

I programmi di Maria De Filippi riescono sempre ad emozionare e commuovere il pubblico di Canale 5. Nelle scorse ore, una corteggiatrice del tronista Luca, ha lasciato tutti senza fiato con il suo racconto strappalacrime. In passato, ha sofferto tantissimo e oggi è una ragazza molto sensibile, merita il meglo: scopriamo cosa ha raccontato.

UeD, la corteggiatrice di Luca Salatino

Uomini e Donne, è un mix di emozioni e divertimento. In ogni puntata abbiamo modo di conoscere meglio le diverse storie dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Alcune, come quella della corteggiatrice di Luca Salatino, fanno davvero commuovere.

Quest’ultimo, dopo aver corteggiato per ben quattro mesi la tronista Roberta, si è rimesso in gioco per trovare l’amore E’ stata proprio la conduttrice a offrirgli questa grande opportunità e il giovane chef ora sta conoscendo delle ragazze bellissime.

Attualmente è alle prese con le prime esterne e sembra proprio che abbia selezionato delle corteggiatrici davvero speciali. In particolare, la giovane Lilli, nelle scorse ore, ha raccontato la sua storia da brividi che ha commosso tutti, compresa Maria: scopriamo di più.

La storia di Lilli

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, abbiamo visto Luca cimentarsi nelle prime esterne con le sue corteggiatrici. Ha conosciuto Lilli, una ragazza semplice dagli occhi azzurri che non ha avuto un passato facile. Ha raccontato che nel 2018 ha perso suo padre a causa di una terribile malattia.

Con l’uomo non ha mai avuto un bel rapporto, perché aveva il vizio del gioco che lo portava a spendere tutti i soldi. A causa delle sue azioni, per diversi anni lei e sua sorella hanno vissuto in una casa famiglia. Non è stato facile, infatti, la corteggiatrice ha raccontato di aver provato anche un sentimento d’odio nei confronti del genitore:

“Mi manca, non è stato molto presente. L’ho anche odiato, ma poi l’ho perdonato”

Un racconto che ha commosso l’intero studio di Uomini e Donne, pure Maria De Filippi è rimasta terribilmente toccata dalla storia di Lilli. Ma oggi, la giovane ha ripreso in mano la sua vita e ha tantissimi sogni, uno di questi è di diventare una stilista di successo.