Paolo Bonolis spiazza tutti: “Mi ritiro” | Mai visto nella storia della TV

Il famoso conduttore televisivo Paolo Bonolis dà una brutta notizia a tutti i suoi fan, decide di ritirarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo. Tutti i retroscena che si celano dietro le sue parole.

Il famoso conduttore televisivo lavora nel mondo dello spettacolo da ormai innumerevoli anni, alle sue spalle infatti ha moltissima esperienza la quale lo rende un uomo di successo. Con il passare degli anni il suo nome ha raggiunto una notorietà inimmaginabile, pensate che l’uomo infatti oggi guadagna cifre stratosferiche ad ogni singola puntata. Essere famosi però ha anche i suoi svantaggi. Numerosi personaggi pubblici infatti hanno lamentato il fatto di avere più i livelli di privacy tanto sperata e questo è solo uno degli svariati fattori che potrebbero influenzare negativamente la vita di un Vip.

Alcuni di loro infatti rimpiangono di aver fatto carriera in questo mondo poiché, per quanto la cerchino, la vita definita “normale” è ormai un’utopia. Lui fortunatamente non ha mai pensato di mollare tutto e cambiare mestiere, o meglio, non lo ha mai pensato fino ad oggi. La sua vita è stata stravolta dal successo ottenuto e lui è ormai stanco. Per questo motivo infatti ha deciso di cambiare radicalmente la sua quotidianità e tornare a condurre la sua solita vita. Essere perennemente a contatto solo ed esclusivamente con persone legate a questo mondo infatti non poi un gran vivere poiché sono numerosi gli affetti strettamente legati alla convenienza.

Paolo Bonolis lascia tutti senza parole, si ritira definitivamente dalla scena

Sono innumerevoli gli ostacoli che l’uomo ha dovuto superare per poter raggiungere il successo tanto desiderato, oggi però alcuni avvenimenti gli hanno fatto dubitare sul suo operato tanto da fargli cambiare definitivamente idea. Come ben saprete il famoso conduttore televisivo conduce svariati programmi e, fra questi, vi è “Ciao Darwin”. Il programma ha subito riscontrato numeri favorevoli, gli ascolti infatti hanno prontamente raggiunto picchi storici.

Nonostante questo però non è sempre facile condurre un programma di tale portata che tratta dei temi così delicati, anche se con ironia.

Potrebbe interessarti anche: Paolo Bonolis, imprevisto in diretta: arriva ubriaco fradicio ad Avanti Un Altro

In una puntata abbiamo assistito ad una scena del tutto inaspettate ed inoltre ripugnate. Un uomo infatti, seduto fra gli invitati si è slacciato la cinta per abbassarsi i pantaloni davanti a tutti i presenti ed al pubblico da casa. Davanti a questo episodio l’uomo non ha potuto fare altro che rimanere sconvolto e cercare di interrompere il tutto.

Paolo Bonolis si ritira 😱 pic.twitter.com/kLlJbnWBEr — GossipeTrash (@GossipeTrash) January 22, 2022

Subito dopo esser intervenuto, il conduttore televisivo ha comunicato a tutti la sua decisione presa su due piedi.

“Allora, io mi ritiro da questo lavoro, non sono in grado di gestirlo. Non sono capace, io mi ritiro, nella storia della televisione non si è mai visto uno così.”

Nonostante lo spiacevole evento però l’uomo ha poi affrontato la decisione e tuttora è ancora pronto a condurre ogni tipo di format viene a lui proposto.

Desirèe Cirisano