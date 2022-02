Mahmood, il presentatore lo dice in diretta “Rischio di farlo ancora” il cantante la prende malissimo

Il famosissimo conduttore del Festival di Sanremo lo dice in diretta televisiva ed il cantante non la prende affatto bene. Mahmood completamente senza parole.

In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del rinomato Festival di Sanremo e di tutti coloro che hanno deciso di parteciparvi. Quest’anno ci sono ben 25 artisti in gara, i quali si sfidano a colpi di note ed acuti. Tutta l’Italia aspetta questo periodo dell’anno proprio per assistere a questo incredibile evento che unisce tutti. Da ormai diversi anni a presentare il famosissimo evento è proprio Amadeus, il quale ha deciso di collaborare con altri personaggi famosi nel mondo dello spettacolo e del mondo della musica.

In ogni serata mandata in onda infatti, il conduttore ha invitato al suo fianco una donna diversa per ogni serata che ricopre il ruolo di co-conduttrice. Come ben saprete in questa 72 esima edizione si sono presentati molti artisti di successo, alcuni di questi sono ancora molto giovani. Nonostante la tenera età però sono incredibilmente bravi ed hanno tutti incantato il pubblico. Una coppia di cantanti in particolare ha sorpreso i presenti, questi sono proprio Blanco e Mahmood. Quest’ultimo non è di certo un volto nuovo sul palco dell’Ariston, alcuni anni fa infatti si è perfino aggiudicato il primo posto.

Blanco e Mahmood sul palco dell’Ariston, Amadeus lo dice in diretta televisiva

Abbiamo assistito ormai a ben 4 serate dedicate alla musica italiana ed il Festival ormai sta giungendo al termine. Nella prima serata si sono esibiti la maggior parte degli artisti, tra cui proprio il duo. Appena saliti sul palco, i due si sono presentati in abiti del tutto unici. Il cantante appena maggiorenne si è presentato con un mantello. Il conduttore ha cercato di aiutare il ragazzo a toglierlo così da poter esibire meglio. Nel tentativo di aiutarlo però lo ha quasi stracciato.

La scorsa sera il ragazzo si è presentato nuovamente con un mantello ed il conduttore ha deciso di non correre rischi, anche se avrebbe voluto porgergli il suo aiuto. Appena giunto sul palco si è infatti avvicinato a lui e gli ha detto:

“Fammi spostare o rischio di stracciarti pure questo”

Queste sue parole hanno divertito tutti i presenti, compreso lo stesso cantante. Quest’ultimo infatti a risposto con un sorriso mentre in sulla la sala risuonavano fragorose risate. Successivamente il conduttore ha seguito semplicemente la scaletta precedentemente stipulata, lasciando il doveroso spazio alle varie esibizioni.