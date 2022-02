La famosissima attrice Sabrina Ferilli si dimentica completamente di vari microfoni accesi e lo insulta fortemente. Il conduttore Amadeus completamente senza parole.

Come ben saprete la scorsa notte si è tenuta l’ultima serata del Festival della musica di Sanremo ed il grande conduttore ha deciso di avere al suo fianco una famosissima attrice. Fin dal primo attimo in cui la donna ha calpestato il palco dell’Ariston, in sala si è risvegliata un’armonia indescrivibile. Mentre i cantanti in gara erano completamente tesi e nervosi perché da lì a breve avrebbero annunciato il vincitore della 72esima edizione dell’evento, lei ha portato gioia ed armonia tra il pubblico. Chi ha seguito la serata conosce perfettamente l’evolversi della situazione. La donna, a differenza delle sue colleghe che l’hanno preceduta nelle scorse serate, ha deciso di non intrattenere il pubblico con il solito monologo.

L’attrice ha infatti optato per un discorso molto più divertente che, solo leggermente, sfiorava tematiche importanti. Questa sua scelta è stata la protagonista di molte discussioni, alcuni infatti si ritrovano completamente in disaccordo con lei, altri invece l’appoggiano senza ombra di dubbio. D’altronde, chi decide di fare parte di questo mondo deve mettere in conto anche situazione di questo genere. A quanto pare però alla donna, questa era la scelta più opportuna da fare.

Sabrina Ferilli lo insulta a microfoni accesi e Amadeus rimane a bocca aperta

L’intera serata ha riscosso un successo clamoroso, il numero di ascolti è aumentato a dismisura ed il conduttore ne è rimasto semplicemente entusiasta. Tutto filava per il verso giusto fino a quando la donna commette un errore.

Durante le varie premiazioni infatti, alcune delle quali sono state rilasciate in sala stampa, il conduttore ha richiamato sul palco la sua co-conduttrice per passare al momento più importante. Nel mentre infatti la donna si trovava dietro le quinte sicura di avere il microfono disattivato.

Non essendo a conoscenza dell’apertura, poiché richiamata sul palco da un momento all’altro, infatti, la donna è stata colta alla sprovvista. In sala, d’un tratto si sentono pronunciare proprio tali parole:

“Lui è un pezzo di me**da.”

In sala cala un silenzio tombale e lo stesso conduttore rimane completamente senza parole sentendo questo suo insulto.

Ma che dice Sabrina Ferilli?

Successivamente però, per non aggravare la situazione, il conduttore decide di proseguire come se nulla fosse successo e continua ad annunciare i vari premi senza di lei. Dopo qualche minuto la donna sale sul palco e tutto procede seguendo l’accurata scaletta.