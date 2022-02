Glicemia, il trucco del Prof Berrino per mangiare biscotti senza alzare la glicemia

By

Mangiare i biscotti senza alzare la glicemia è possibile, grazie alle ricette del Prof Berrino, che non prevedono l’uso dello zucchero.

Nelle ricette del dottor Berrino, abbiamo: la farina del tipo 2, ovvero semi-integrale, cacao , olio di semi di girasole, oppure olio evo.

Glicemia, il trucco del Prof Berrino

Spesso abbiamo parlato di glicemia, e di come fisiologicamente, l’organismo umano sia dotato di un sistema regolamentarsi in modo autonomo, per mantenere costante i livelli di glicemia durante dell’intera giornata.

Seguire un piano alimentare sano ed essere attivi è alla base del controllo della glicemia, il professor Berrino ha messo a punto dei trucchi che consente a chi soffre di glicemia alta, di gustare comunque dei buoni biscotti.

Infatti nella scelta degli alimenti da miscelare un ingrediente non viene contemplato, il nemico numero uno della glicemia: lo zucchero.

Nei biscotti del dottor Berrino, come sostituto dello zucchero abbiamo: l’uvetta e i datteri.

Il professor Franco Berrino, è un medico epidemiologo noto nel mondo accademico in Italia, anche per aver fondato il sodalizio ‘La Grande Via, collaborando con NaturaSì, con Enrica Bortolazzi.

Nelle varietà di biscotti, sono assenti il burro e le uova, 100% vegetali con un sapore che sa di autentico.

Messi a confronto con i biscotti lavorati, in cui è facile ci sia la presenza di molto zucchero e aromi aggiunti, hanno una certa “fragilità” della consistenza.

Il segreto dell’uvetta nei biscotti del prof Berrino

Alla base degli ingrediente per Berrino la naturalezza del “gusto dolce”, che è stata raggiunta in principio usando l’uvetta intera.

Tuttavia per rendere più bilanciato il gusto del dolce, che poteva presentarsi eccessivo, il compromesso è stato quello di macinare solo una parte con i semi di girasole e lasciare l’altra parte intera.

Questo connubio conferisce la giusta consistenza al biscotto. I biscotti portano i nomi di Gioia e Amore, il primo ha un sapore vicino al sapore della buccia di limone, che l’uvetta mitiga perfettamente.

Il biscotto ‘Amore’ è ricco di cannella, cacao e frutta secca come i datteri, che gli conferiscono una consistenza terrosa.

Negli impasti fatti con farina di tipo 2, la certezza di assumere dei biscotti che contengono le fibre e il germe di grano, privi quindi di manipolazioni industriali.

I valori nutrizionali di 100 grammi di frollino al cacao, hanno circa 20 grammi di grassi divisi in 2,7 grammi di acidi grassi saturi, per un apporto calorico complessivo apri a 451 kcal (1884 kj).