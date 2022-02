UeD, ricordate Barbara De Santi? L’ex dama dà un annuncio che commuove tutti

L’ex dama di Uomini e Donne, Barbara De Santi è sparita dal programma ma non è sparita da Instagram dove ha fatto un annuncio commovente.

Barbara De Santi ha fatto recentemente parlare di se per la pubblicazione di un libro abbastanza provocatorio.

Che fine ha fatto Barbara De Santi?

Dopo qualche apparizione poco dopo il lockdown, Barbara De Santi, dama di Uomini e Donne, non si è più vista nel parterre over della trasmissione. Qualcuno pensava fosse sparita. In realtà, si è scoperto dopo che l’ex dama e insegnante di sostegno, si è dedicata alla stesura del suo primo libro. In ogni caso, a chi pensava ad un ritorno della dama nel parterre del programma dovrà ricredersi.

Un libro che, stando a quello che ha rivelato lei stessa, le è costato due anni di lavoro e ricerche. Il suo lavoro si chiama Fare l’amore come una escort. Un titolo volutamente provocatorio, per catturare l’attenzione del pubblico. Per poterlo scrivere la De Sante ha dovuto mettersi in contatto con alcune donne che di mestiere fanno davvero le escort. Non solo delle interviste ma un modo per entrare in contatto con un altro modo di frequentare gli uomini e fare luce anche dentro se stessa.

Il libro, in realtà è un romanzo in cui la donna racconta di essersi messa a nudo su alcuni aspetti della sua vita quali famiglia e affetti. Proprio riguardo agli affetti, l’ex dama ha fatto una recente dichiarazione attraverso il suo profilo Instagram.

Diventare madre

Barbara De Santi ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto in cui da il biberon ad un bimbo appena nato. Molte delle persone che hanno commentato la fotografia, senza leggere attentamente, hanno immediatamente creduto che l’ex dama di Uomini e Donne fosse diventata mamma.

In realtà, si deduce poi anche dai commenti, Barbara De Sante non potrà mai diventare mamma, forse per via della sua età ma anche perché non ha trovato l’uomo giusto. Perciò, si consola con i pargoli delle amiche. Nella didascalia, infatti, l’ex dama sembra aver taggato una sua amica.

Nei commenti, molti fan entusiasti le hanno confessato che, se avesse mai avuto un figlio, sarebbe stata sicuramente una mamma stupenda. Purtroppo, Barbara si dovrà limitare a dare il suo amore smisurato ai nipotini in qualità di zia o, addirittura, nonna.