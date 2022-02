La famosissima conduttrice Sabrina Ferilli sarà uno dei volti principali dell’ultima serata del Festival di Sanremo, quanto guadagnerà? Cifre da capogiro.

Da alcuni giorni ormai è iniziato il Festival più atteso dell’anno. Gli artisti in gara sono tutti dei grandi talenti che sperano di ottenere la vittoria. Ogni anno il Festival ottiene innumerevoli ascolti poiché è seguito ormai da tutto il mondo. Inoltre, come be saprete, chi si aggiudicherà la vittoria dovrà poi rappresentare l’Italia tutta la rinomato evento dell’Eurovision Song Contest. Ogni artista in gara spera di coronare il suo sogno e, seguendo gli esiti delle serate scorse, a quanto pare si contendono il primo posto Elisa e Mahmood insieme a Blanco.

Sono molti gli invitati di questa 72esima edizione, abbiamo visto salire sul palco dell’Ariston svariati personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, della musica, della filmografia. Insomma, hanno calpestato il palco più rinomato solo ed esclusivamente coloro che hanno fatto letteralmente la storia nel proprio campo. Mancano solo pochissime serate al termine del Festival e la situazione inizia notevolmente a scaldarsi, la tensione è ormai palese e tutti i cantanti cercano di dare il proprio meglio. Essendoci ancora svariate serate però a cui potremo assistere, tanto svariati saranno gli ospiti.

Quanto guadagnerà Sabrina Ferilli nell’ultima serata del Festival di Sanremo?

Lei è una famosissima conduttrice, amata e stimata da tutto il suo pubblico. Con il passare degli anni si è fatta largo tra i volti più grandi del mondo dello spettacolo grazie al suo talento ed alla sua innata simpatia. Ad oggi sono numerosi i personaggi famosi che la reputano una grande donna di successo dalla quale si può solo imparare. Grazie al suo successo, il famosissimo conduttore televisivo Amadeus, tuttora a capo del Festival ha deciso di averla come co-conduttrice nella serata più importanti di tutte.

Ovviamente la donna ha prontamente accettato sentendosi fiera ed orgogliosa della proposta ricevuta. Nei prossimi giorni quindi la vedremo al fianco del conduttore e sicuramente, i due, ci regaleranno innumerevoli emozioni. Non ci resta quindi che attendere che la donna scenda finalmente da quella grande scalinata.

Per poterlo fare però, gli autori dell’evento hanno dovuto sborsare una cifra incredibilmente alta per la giovane conduttrice. Quest’ultima infatti ha accettato la proposta fatta da Amadeus grazie ai ben 25 mila euro che riceverà per circa 3 ore di conduzione. Questa cifra però non è stata confermata da lei, ogni co-conduttrice/ore prende all’incirca questa somma di denaro.