Pavia, neonato trascinato sui binari da un treno merci: in gravissime condizioni

Il terribile incidente si è verificato intorno alle 12:45 di mercoledì mattina, alla stazione di Pavia.

Il neonato era in compagnia dei genitori, che stavano attendendo il convoglio ferroviario che li avrebbe riportati a casa, nell’Oltrepò pavese.

Incidente alla stazione di Pavia: neonato trascinato sui binari

Un drammatico incidente, sul quale bisogna ancora fare chiarezza, che ha costretto un neonato di appena 20 giorni a un ricovero d’urgenza all’ospedale San Matteo di Pavia.

Mercoledì mattina, poco prima delle 13, alle 12:45 per l’esattezza, un neonato adagiato in una culla è stato trascinato sui binari in una folle corsa, terminata 20 metri più avanti.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che la culla in cui era adagiata il piccolo, sia stata agganciata dall’appendice di un treno merci di passaggio in quel momento.

Il trasportino quindi si è ribaltato e il bambino è stato scaraventato sui binari.

Sono immediatamente scattati i soccorsi e il piccolo è stato trasferito all’ospedale San Matteo di Pavia, in condizioni gravissime.

Il piccolo era con entrambi i genitori, che lo avevano accompagnato a fare una visita e stavano aspettando il treno in arrivo al binario 2 che li avrebbe riportati a casa, nell’Oltrepò pavese.

Le indagini

Mentre i familiari del piccolo attendono con il fiato sospeso che arrivino notizie confortanti dal Policlinico San Matteo del capoluogo lombardo, proseguono le indagini per accertare cosa sia realmente accaduto negli istanti precedenti alla tragedia.

Stando ai primi riscontri, sembra che la culla in cui si trovava il piccolo fosse a ridosso della linea gialla, quella che delimita la distanza da rispettare sulla banchina. Sembra infatti che il trasportino non fosse in condizioni di sicurezza.

Al passaggio del convoglio ferroviario, la culla sarebbe stata agganciata da un’appendice del treno merci, che si è fermato 15 metri più avanti.

Fortunatamente il neonato non è stato investito dal convoglio ferroviario, ma l’impatto con i binari è stato fortissimo.

Il neonato è ricoverato nel reparto di Neonatologia del Policlinico San Matteo, nella terapia intensiva neonatale. La prognosi resta ancora riservata, per via dei gravi traumi riportati nell’impatto con i binari.