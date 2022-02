Michele Bravi ha un crollo in diretta dopo la terribile domanda “Questo non lo doveva chiedere”

Il famosissimo Michele Bravi crolla in diretta televisiva per via di una domanda del tutto inopportuna, la quale l’ha riportato a quel terribile giorno. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del grande cantante per via della sua partecipazione al famigerato Festival di Sanremo. Quest’anno infatti, dopo un paio di anni di inattività, si è presentato sul palco dell’Ariston per riprendere in mano la sua vita e lasciarsi tutto alle sue spalle. Il suo percorso sta ottenendo ottimi risultati, il brano presentato ha infatti incantato tutto il pubblico presente e quello da casa. Con il suo pezzo ha cercato di trasmettere un messaggio, facendo conoscere a tutti una storia particolare.

Il cantante ha trascorso una lunga pausa per via di alcuni avvenimenti accaduti anni fa. Ha tentato di riprendere in mano le redini della sua vita tornando più forte di prima. Questi sono dei giorni fantastici per lui, il quale è finalmente tornato a sorridere dopo ormai molto tempo. Come ben saprete però, ogni cantante dopo le varie esibizioni ha innumerevoli occhi puntati contro di lui. Sono numerose infatti le interviste che vengono rilasciate dopo la performance. Inoltre il Festival, oltre alla possibile vittoria ed alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, offre perfino una incredibile notorietà a discapito dell’esito finale.

La terribile domanda lo distrugge, Michele Bravi travolto da ricordi che vorrebbe solo dimenticare

Come vi abbiamo già anticipato, dopo le varie esibizioni sono innumerevoli i programmi televisivi che pagherebbero oro fuso per aver i vari cantanti nei propri salotti televisivi. Alcuni di questi però si accontentano semplicemente di intervistarli, così da poter tener aggiornato il proprio pubblico. Solo qualche ora fa il cantante ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni al programma “Oggi è un altro giorno”. Dopo varie domande inerenti al Festival di Sanremo però, Serena Bortone fa uno scivolone inaspettato.

Chiede infatti al ragazzo sulla terribile vicenda accaduta nel 2018. Ricordiamo infatti che il cantante all’epoca ebbe un incidente che tolse, purtroppo, la vita ad una persona: Rosanna Colia. Da allora la sua vita cambiò completamente.

“Ne hai parlato, l’hai raccontato ed anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado ovviamente, di un evento molto tragico. un incidente che è costato la vita ad una persona e so che per te è stato uno shock dolorosissimo che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo se lo ha superato.”

Queste sono le parole della conduttrice Serena Bortone che hanno letteralmente spiazzato il ragazzo, facendogli tornare in mente attimi di terrore e traumi inguaribili. Al che, tentando di rimanere calmo, il cantante ha semplicemente risposto dicendo:

“Sono tornato a parlare di musica, a parlare di voce. Questo mi basta per adesso. Tutto il resto che vada affrontato con un altro tipo di profondità.”

Michele Bravi crolla in diretta.. 💔 pic.twitter.com/At4aBvgdms — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 5, 2022

Il suo viso completamente stravolto è infatti la prova delle emozioni contrastanti che quella terribile domanda ha causato in lui. Secondo molti infatti, Serena avrebbe potuto evitare di prendere in considerazione questo evento, così da non rovinare gli attimi di felicità del ragazzo, il quale ha appena superato il trauma.