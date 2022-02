INPS, “800 euro di arretrati”: se vedete arrivare questo messaggio fermatevi subito

La truffa del phishing all’INPS dilaga e tra le tante mail raggiro che vengono inviate ci sono anche quelle dei falsi rimborsi.

Sono centinaia gli italiani che purtroppo, cadono quotidianamente nelle truffe online.

Inps, messaggi truffa

I messaggi di truffa non hanno limiti di invio, infatti molti sono inviati sulla piattaforma di WhatsApp, per via sms, altre invece tramite via mail.

È una comunicazione in apparenza verosimile, da parte di aziende e in generale da parte di organizzazioni che presumibilmente hanno delle comunicazioni da trasmettere.

Nella maggior parte dei casi sono sollecitati dati personali o bancari per presunti pagamenti o rimborsi. Il più recente raggiro di cui si ha conoscenza vede l’Inps, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a cui sono iscritti la maggior parte dei lavoratori.

Il raggiro via email con tanto di logo

Il testo del messaggio, che segue riporta quanto inviato a molti iscritti in testa per convincere della bontà dell’invio è visibile il logo dell’ente previdenziale. Per rendere ancora più credibile il messaggio un numero identificativo della pratica.

A prima vista, può sembrare un messaggio che non desta sospetti, in particolare se in altri tempi si è reclamato un pagamento arretrato che non si doveva effettuare.

“Con la presente comunicazione la informiamo che il nostro sistema automatico ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo di 813,00 euro sulle tasse e/o contributi pagati nell’anno 2021”.

L’inganno continua i quanto nella mail, è presente che il rimborso non è avvenuto per problemi tecnici infatti riporta quanto segue:

“Tuttavia, abbiamo provato ad effettuare il pagamento dell’importo indicato tramite bonifico bancario ma l’operazione non è andata a buon fine perché i suoi dettagli bancari che sono nel nostro possesso risultano errati o incompleti”.

Lo scopo di questa sezione del testo è la parte che, in ogni truffa online, è quella che anticipa la richiesta dei dati anagrafici della persona che è stata classificata come vittima di phishing.

A questo punto per risolvere il problema del “mancato rimborso” viene consigliato di cliccare sul link che viene riportato nella email per aggiornare e gestire a questo punto i dati del proprio profilo.

Il numero verde riportato per dare maggiore credibilità alla truffa in realtà è quello di una nota banca italiana, del tutto estranea alla richiesta.

Quando si ricevono mail di questo tipo è bene telefonare all’ente di riferimento, così da ricevere una conferma o smentita di quanto richiesto nella mail