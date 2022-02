Green Pass, occhio a questa truffa che gira: vi scalano tutti i soldi dal conto

By

Green Pass, non si parla d’altro ed i truffatori online ne approfittano. Occhio a questa truffa, basta un attimo di distrazione per consentire ai cyber criminali di rubarti tutti i soldi dal conto.

Per la truffa utilizzano una e-mail spacciandola per una comunicazione ufficiale del Ministero della Salute. Sei avvisato, passaparola.

Green Pass: la nuova truffa che circola per scalarti tutti i soldi dal conto

Nelle ultime ore, sta circolando una falsa e-mail proveniente da un mittente che si spaccia per il Ministero della Salute sfruttando il suo nome ed il suo logo. Rientra nel solito meccanismo del phishing. E’ importante riconoscerla per sapere cosa fare e non fare.

Fai molta attenzione, non aprire mai questo messaggio: la finta email richiede l’accesso previa registrazione ad un sito truffaldino. Spinge la potenziale vittima a cliccare su un link con la scusa del servizio sospeso per ‘uso sospetto’. Ti invita così a fornire i tuoi dati personali e sensibili di accesso al servizio per riabilitarlo.

Come ricorda la Polizia Postale, il sito a cui il malcapitato viene rimandato viene creato identico (o quasi) a quello originale: se inserisci i tuoi dati riservati permetti ai truffatori di scalare tutti i soldi dal tuo conto.

Come funziona la nuova truffa del Green Pass

Il sistema di phishing più pericoloso e subdolo arriva dai virus informatici: la modalità di infezione più comune e diffusa passa per le e-mail.

Se ricevi un messaggio nella tua casella di posta elettronica che riporta come oggetto “Attenzione: Certificazione verde Covid19 sospesa” dall’URL http://ministerodellasalute.pro.it sappi che è una truffa, non devi assolutamente aprirla. Cestinala ed eliminala anche dal cestino.

Il testo della e-mail truffa

Ecco il testo del messaggio truffaldino:

“Gentile utente, la tua certificazione verde Covid-19 è stata sospesa per uso sospetto. Usa il codice …… e Tessera Sanitaria su www.salute.gov.it https://is.gd/z1X1lu per riattivarla. Utilizza il tuo smartphone per procedere con la riattivazione cliccando qui…”.

Questa mail proviene da un indirizzo non abilitato alla ricezione di e-mail di risposta: non rispondere assolutamente a questo messaggio.