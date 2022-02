GF Vip, i vipponi sapevano tutto: “Hanno previsto la vittoria di Delia” | VIDEO

By

La vittoria di Delia Duran è stato per i telespettatori un vero e proprio colpo di scena, ma un video diventato virale nelle scorse ore, mostra chiaramente che i vipponi sapevano già tutto: vediamolo.

Chi lo avrebbe mai detto che la modella venezuelana poteva essere la preferita del pubblico di Canale 5? A quanto pare i vipponi, loro sapevano tutti sin dall’inizio, a confermare ciò c’è un video che è diventato virale poco fa sul web: scopriamo di più.

La vittoria di Delia Duran al GF Vip

Senza dubbio l’ultima puntata del GF Vip è stata davvero movimentata. Il pubblico, tra Giucas Casella, Soleil Sorge e Delia Duran ha scelto di dare la preferenza a quest’ultima che si è candidata per la finale. L’influencer italo americana, in particolare, non ha accettato il verdetto, infatti, si è subito scagliata contro la modella venezuelana:

“Puoi smetterla di parlarmi? Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando.”

Soleil è senza dubbio la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip, anche se non è molto amata dal pubblico di Canale . Il suo atteggiamento non piace a tutti, infatti, pure Alfonso Signorini spesso si è scontrato con lei.

La vittoria di Delia Duran sembra aver spiazzato tutti, ma un video che sta circolando in queste ultime ore sul web ha lasciato i telespettatori senza parole, perché a quanto pare i vipponi sapevano già tutto: scopriamo di più.

I vipponi sapevano già tutto? Il video che li smaschera

Prima della scorsa puntata, i vipponi, in cucina, stavano ipotizzando chi potesse essere il concorrente preferito dal pubblico. Secondo la Duran, avrebbe vinto Giucas oppure Soleil, ma gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip, hanno subito confessato che secondo loro sarebbe stata Delia.

Addirittura, non è passato inosservato un gesto che Miriana Trevisan ha fatto con la mano durante la conversazione. Uno strano movimento che ha attirato l’attenzione dei telespettatori e sarebbe la conferma che i vipponi sapevano già tutto.

Come può essere possibile? Non lo sappiamo, ma il mistero si infittisce sempre di più e il pubblico del reality di Alfonso Signorini, spera di vederci chiaro il più presto possibile. Insomma, le polemiche non mancano proprio mai.