Delia Duran nella casa del GF Vip continua a far parlare di se. Stavolta non per il suo matrimonio ma per altro. Vediamo cosa è successo.

Dopo aver detto che con Alex Belli è finita, Delia ha deciso di viversi la sua esperienza nella casa del GF Vip.

Delia: la mina vagante del GF Vip

La moglie di Alex Belli, Delia Duran entrata da poche settimane nella casa del GF Vip, non smette di far parlare di se. Nel corso delle prime giornate di permanenza nella casa, la vippona sembrava aver preso coscienza di ciò che era successo tra il marito e Soleil. Molto più di un amore artistico ma un vero e proprio rapporto intimo, consumato sotto le coperte tra Alex e l’influencer che Delia, forse da gnorri, non aveva compreso. Per questo, aveva deciso di perdonare il marito.

La scorsa puntata, poi, Delia ha deciso di togliersi l’anello nuziale e considerarsi libera di viversi la sua avventura nel GF vip. Tanto da riavvicinarsi persino a Soleil durante alcuni momenti di festa e goliardici. Il suo comportamento, nelle ultime ore, è stato un po’ sopra le righe, tanto da destare insofferenza da parte di alcuni concorrenti, in particolare uno.

Il bacio mancato

Nella serata di giovedì Delia, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha deciso di continuare a parlare del suo concetto di amore libero. Una spiegazione che si è protratta e che ha interessato soprattutto Barù. Delia gli ha chiesto perché Gaetani giustifica l’amore che c’è stato tra la Trevisan e D’Anelli e non lei. Barù ha detto che non ha scelto di difendere Delia perché a lui puzzano la modalità con cui escono le notizie relative alla loro relazioni.

Poco prima di affrontare questo argomento spinoso, la Duran ha cercato di avvicinarsi a Barù e, fingendo una caduta ha cercato un bacio da Gaetani ma lui l’ha stroncata sul nascere. Prima che si concludesse la loro conversazione, Barù si è giustificato dicendo che, in realtà, non gli piacciono ne lei ne Alex proprio umanamente, come persone.

Al che la moglie di Belli ha affermato che, in realtà, Barù non ha capito nulla. Dopo, ha chiesto man forte alla Ricciarelli, abbracciandola e baciandola. Per il suo comportamento, Delia è stata etichettata come una 14 enne che si ubriaca e pretende di fare la cretina. Poco dopo, gli spettatori l’hanno vista stesa sul letto chiedere aiuto a Lulù per togliersi gli stivali.

Tuttavia, un pò più tardi, sembrerebbe che Delia e Barù si siano baciati sul serio mentre gli altri li osservavano. Gianluca infatti, la new entry della casa, ha spifferato tutto a Soleil e quest’ultima non ha aspettato neanche un secondo per raccontare tutto a Sophie.