Il famosissimo cantante Grignani si dimentica completamente dei seri protocolli da seguire e tocca praticamente tutti nel pubblico di Sanremo. Scoppia subito la polemica.

Come ben saprete in questi tempi non si può mai essere certi di stare al sicuro, la pandemia scoppiata circa due anni fa ha messo mezza popolazione in ginocchio. L’economia è stata stravolta e moltissime persone hanno perso la vita a causa del virus che tuttora è in circolo. Dopo innumerevoli sacrifici però pare che finalmente stiamo tornando alla normalità. Dopo le varie quarantene affrontate dall’Italia, oggi i locali iniziano nuovamente a riempirsi così come i teatri. Per poter far ciò però sono state necessarie numerose regole da rispettare, le quali sono tuttora in vigore.

Perfino il Festival si è dovuto adattare alle nuove norme, tutti coloro che hanno deciso di prendere posto nel teatro infatti si sono dovuti munire di Green Pass e mascherina. Oltretutto, ovviamente, devono comunque rispettare la distanza obbligatoria ed evitare il contatto fisico così da non ricorrere in situazioni spiacevoli. La quarta serata ha riscosso un successo inimmaginabile. Tutti i gli artisti si sono esibito portando sul palco dei grandi classici. Inoltre sono stati invitati numerosi ospiti che hanno poi reso magica la serata.

Grignani sconvolge tutti toccando il pubblico presente, scoppia la polemica a Sanremo

Come ben saprete e come vi abbiamo già anticipato, i cantanti in gara la scorsa sera hanno dovuto esibirsi in vesti del tutto nuove, esibendosi perfino in compagnia di grandi volti della musica. Il giovane Irama infatti ha deciso di esibirsi con Grignani, il quale ha però commesso un errore clamoroso che ha poi fatto scoppiare letteralmente un vero e proprio putiferio.

Il suo gesto ha fatto infuriare tutto il pubblico da casa, il quale è rimasto completamente indignato dal suo comportamento. Inoltre, il suo gesto viene tuttora considerato completamente irrispettoso.

Durante l’esibizione infatti l’uomo, preso dalla grinta del palcoscenico e dall’estasi di vedere nuovamente il pubblico presente in teatro, si è lasciato trasportare delle forte emozioni. Portandosi con sé il microfono infatti ha deciso di scendere dal palco e rendere partecipi i numerosi presenti. Toccando, salutando, abbracciando e cantando insieme a tutti coloro che si trovavano sul suo cammino. Nella giornata di oggi su ogni piattaforma social è scoppiata una vera polemica per le sue azioni.

Grignani che tocca tutti e lascia Irama solo pic.twitter.com/QKseLumuw9 — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 5, 2022

In molti hanno espresso chiaramente il loro pensiero negativo criticandolo pesantemente. Questa mattina, la popolazione italiana si è svegliata ed ha deciso se schierarsi con o contro di lui.