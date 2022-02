Drusilla Foer, cambio drastico: torna uomo e voce ultra maschile: cambiamento totale | VIDEO

La famosissima Drusilla Foer fa un cambio radicale e torna nelle vesti di un uomo, con voce mascolina risponde prontamente. Ecco tutti i retroscena.

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di lei dopo a sua presenza al famosissimo Festival di Sanremo. Nella scorsa puntata dell’evento infatti lei si è presentata come co-conduttrice del famigerato Amadeus, da lui stesso invitata. Come volevasi dimostrare la sua presenza ha portato una boccata d’aria fresca sul palcoscenico dell’Ariston, i suoi interventi hanno incantato il pubblico ed hanno notevolmente alleggerito la pressione sui cantanti in gara. Come ogni evento che si rispetti però, oltre ai complimenti arrivano le innumerevoli critiche.

La sua stessa presenza sul palco doveva essere ed è un simbolo di evoluzione e di inclusione. Sono numerosi i commenti positivi che ha ricevuto, lo stesso conduttore si è congratulato con lei per l’estrema eleganza usata anche per trattare argomenti incredibilmente delicati. La serata, grazie alla Foer, ha riscontrato un numero di ascolti inimmaginabili e gli autori del programma sono rimasti estasiati. L’intero pubblico era completamente entusiasta e bramava ogni sua parola. Insomma, la sua co-conduzione è stata un successone. Nonostante questo però vi sono alcuni vuoti che hanno lasciato qualche dubbio, le gaffe non sono mancate e lei ha comunque mantenuto una certa riservatezza ed ha risposto con classe ad ogni provocazione.

Drusilla Foer, cambio radicale per lei: voce mascolina e risposte schiette

In questo ultimo periodo si parla spesso di uguaglianza e di sensibilizzazione, tanto da far sembrare alcuni aspetti quasi un problema. Per quanto riguarda la sua situazione invece lei stessa si esprime apertamente. Nelle ultime ore, come solito fare, le sono state poste alcune domande, o meglio, sono state poste alcune domande a Gianluca Gori. Il quale ha risposto con molta ironia.

“Posso chiederle cosa pensa Drusilla della serata di ieri sera?”

Questa è una delle tante domande ricevute, la quale ha ottenuto come risposta delle semplici riflessioni su quanto accaduto sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. Nel discorso è stato poi intromesso l’accaduto con Iva Zanicchi.

“Io credo che sia contenta, non lo so, tendo a non parlarci. No invece credo che sia stato un errore di cose che si sono detti però poi con i microfoni non si sentiva. È tutto un equivoco, Drusilla non lo so che fa quella donna. Insomma, tendo a non frequentarla. Siamo due unicità.”

Queste sono le sue parole usate per rispondere alle varie domande, esprimendosi in terza persona come se lui e lei siano due persone uniche e diverse tra loro.