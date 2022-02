Antonino Spinalbese snobbato da Belen, il gesto non passa inosservato: demolito così

Antonio Spinalbese snobbato da Belen. Il suo gesto non passa inosservato. Ecco lo smacco che la showgirl argentina ha fatto all’ex compagno.

È guerra aperta tra un Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? La conduttrice argentina ha fatto uno sgambetto al papà della sua Luna Marì. Ecco che cosa ha combinato.

Antonino Spinalbese snobbato da Belen Rodriguez

Sembra proprio che Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez siano ai ferri corti. Anche se non hanno ufficializzato pubblicamente la loro separazione, non vi sono più dubbi. I due non vivono più sotto lo stesso tetto e in più di un’occasione, la showgirl ha lasciato intendere di essere ritornata single.

In molti sperano che la conduttrice argentina possa vivere un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. La bella presentatrice e l’ex ballerino di Amici sono stati paparazzati più volte insieme e spesso lei ha dormito nell’appartamento milanese di De Martino.

Riavvicinamento in corso? Per il momento tutto tace ma la showgirl appare finalmente serena. Proprio Belen, nelle scorse ore ha fatto uno sgambetto a Spinalbese lasciando tutti senza parole. Lo smacco della presentatrice è una chiara frecciatina al vetriolo all’ex compagno.

Il clamoroso smacco di Belen all’ex compagno

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno ridotto i loro rapporti al minimo indispensabile. I due, a quanto pare, si sono lasciati ma in maniera drammatica. Non si parlerebbero se non per interagire per questioni inerenti la piccola Luna Marì, il frutto del loro amore nato lo scorso 12 luglio.

Che tra l’hairstylist e la showgirl argentina le cose non andassero bene era chiaro già da un po’ di tempo ma nelle ultime Instagram stories, la Rodriguez ha definitivamente messo una pietra sopra alla sua relazione con Spinalbese e finalmente e tornata a sorridere.

La showgirl ha riservato al fotografo uno smacco in grande stile. Il primo febbraio 2022 Spinalbese ha festeggiato gli anni. Il fotografo ha spento 27 candeline. Tantissimi sui social gli auguri arrivati anche da personaggi famosi del mondo dello spettacolo.

Antonino ha pubblicato per l’occasione uno scatto che lo ritrae in compagnia della piccola Luna Marì dedicando a lei una dolce didascalia: “il mio regalo più bello”. Grande assente la Rodriguez che non ha rivolto nemmeno un messaggio social al papà della sua piccolina.

View this post on Instagram A post shared by Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Molti hanno affermato che l’indifferenza totale della showgirl argentina nei confronti dell’ex compagno sia dettata da ragioni ben precise: un tradimento che ha fatto molto soffrire la showgirl tanto che ha voluto rompere ogni rapporto con il suo ex al punto da non dedicargli nemmeno un augurio di compleanno.