Unicredit, come difendersi dalle truffe | Il messaggio ufficiale della banca

Tra le iniziative della banca Unicredit, l’invio di messaggi ufficiali, a famiglie e imprese, su come i clienti possono difendersi dalle truffe.

Gli avvertimenti circa le possibili truffe sono all’ordine del giorno. Questo tipo di crimine non conosce pause, per questo le banche hanno scelto la via dell’informazione, una di queste è appunto l’Unicredit.

Unicredit: messaggio ufficiale della banca

Non è la prima volta che l’Unicredit si occupa dei propri clienti circa le possibili strategie degli hacker della truffa, che tramite una mail o un sms, si fingono appartenenti all’istituto di credito stesso per estorcere dati sensibili.

Il meccanismo è più o meno sempre lo stesso viene chiesto di aggiornare le proprie informazioni o di fornire una conferma del codice del bancomat, ma si tratta solamente di un modo per prosciugare il conto del malcapitato.

Unicredit, ha deciso di operare per far si che l’App Mobile Banking e la Banca via Internet sia sempre più sicura. È importante spiegare come difendersi dalle frodi via email o virus malevoli. Come sempre la prevenzione svolge un ruolo importantissimo per sventare le possibili truffe.

Saper individuare cosa è il phishing

Questo tipo di truffa via e-mail si chiama “phishing”. Si tratta di una notifica del tutto paragonabile a quelle che di solito vengono inviate dalla banca.

Di solito include un link che, quando viene cliccato, chiede password, codici e/o informazioni personali.

Difendersi dal phishing

La banca Unicredit informa che per qualsiasi comunicazione è consigliato collegarsi alla Banca via Internet esclusivamente mediante il sito istituzionale della Banca e che l’istituto di credito non richiede dati personali tramite email.

Quindi l’invito è di NON introdurre sulle pagine che ci sono state inviate i dati personali su qualsiasi link (o allegati) di email.

Riconoscere le vere email dalle false è possibile. Queste di norma non sono personalizzate e il tenore della mail non è intimidatorio, ma è presente l’indirizzo del mittente in formato web.