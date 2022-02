UeD, lite tra Gemma e Tina: “Si arriva alle mani” | Maria costretta ad interrompere

Gli autori di UeD sono stati costretti a tagliare una scena pesante, quella della lite tra Gemma e Tina.

Maria è stata costretta ad interrompere la scena tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. “Si arriva alle mani”: la lite è stata strategicamente censurata e non mandata in onda.

E’ successo durante l’ultima puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5. Per l’ennesima volta, abbiamo assistito ad uno scontro tra Tina e Gemma: hanno litigato perché, nella pausa ballo, la dama torinese ha tolto dallo studio la sedia dell’opinionista.

In apparenza, la lite pare sia stata sedata senza gravi conseguenze, ma certi commentatori TV hanno rivelato che alcune scene sono state appositamente tagliate.

UeD: lite tra Gemma e Tina, scena di fuoco censurata

Secondo le testimonianze di chi era presente alla registrazione della puntata, la lite tra Tina e Gemma è stata di gran lunga peggiore di ciò che è stato effettivamente mostrato ai telespettatori.

Non è stata mandata in onda la scena in cui Gemma e Tina sono arrivate alle mani o quasi.

La scena è stata censurata e tagliata non per lo scoppio violento sfiorato (che, in realtà, non c’è stato visto che è tempestivamente intervenuto Gianni Sperti), ma perché trovandosi faccia a faccia le due donne hanno violato il rispetto delle norme anti-Covid.

Uomini e Donne: cosa succederà prossimamente tra Tina e Gemma dopo la lite?

Dopo la lite censurata in Tv per il gesto di Gemma che ha fatto sparire in studio la sedia di Tina, cos’altro accadrà nella nuova puntata del dating show?

E’ tutta da vedere visto che Tina Cipollari è sempre pronta a commentare le avventure sentimentali di Gemma.

“Sono stanca di essere accusata per i suoi fallimenti sentimentali” ha detto di recente Tina riferendosi a Gemma.

Ormai, le occasioni per litigare non mancano tra la dama di Torino e la bionda opinionista. Tina ha più volte consigliato a Gemma di cambiare strategia con gli uomini se davvero vuole costruire una storia.

La dama di Torino deciderà di darle retta o andrà avanti per la sua strada tra una lite furibonda e l’altra?