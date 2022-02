Sanremo, quanto costa la pubblicità: la Rai guadagna una fortuna in soli 10 secondi

Ti piacerebbe sapere quanto costerebbe acquistare uno spazio pubblicitario durante Sanremo 2022? Continua a leggere.

La 72esima edizione del Festival di Sanremo è ormai iniziata con i suoi 25 artisti e le loro altrettante canzoni.

Perché Sanremo è Sanremo

Anche quest’anno Sanremo si inscrive tra le manifestazioni italiane con il maggiore giro d’affari di sempre. Di seguito, cercheremo di dare un’idea dei costi e dei guadagni di questa manifestazione tanto attesa che è iniziata il 1 febbraio e che si concluderà sabato 5, quando verrà decretato il vincitore.

La 72esima edizione del Festival deve essere quella della rivincita poiché, lo scorso anno, quello in cui ha inciso la pandemia, il pubblico nell’Ariston non poteva essere presente. Nonostante questo, i costi per l’organizzazione della kermesse ci sono stati e sono stati di circa 17,4 milioni di euro che hanno comunque dovuto essere ammortizzati.

Su questa somma hanno inciso soprattutto i compensi per i presentatori e per i super ospiti. Il cachet più alto è stato quello di Amadeus che si è aggirato attorno ai 600 mila euro. Gli ospiti hanno incassato un compenso variabile. Le co-presentatrici, ad esempio, hanno guadagnato un cachet di circa 25 mila euro.

Quest’anno, ci saranno gli spettatori che hanno potuto acquistare i biglietti (sold out da mesi e mesi) a prezzi che variano dai un minimo di 100 euro per la galleria. Per assistere alla finale i prezzi, però, lievitano e passano dai 320 euro per la galleria e 660 euro per la platea. Chi ha acquistato l’abbonamento per tutte e cinque le serate, ha speso 672 euro per la galleria e 1290 euro per una seduta in platea.

I costi degli spazi pubblicitari

La fascia più cara per gli spazi pubblicitari è quella che precede le 22:00. Proprio in quella fascia, un solo spazio pubblicitario può costare anche 200 mila euro. Uno spazio che varia dai 15 ai 30 secondi, non di più.

I costi pubblicitari, rispetto al 2020 e al 2021 sono aumentati giustificati, stando ai dati forniti dalla Rai, da un aumento di telespettatori che, nella finale del 6 marzo scorso, sono stati oltre 10,7 milioni.

L’anno dei record del 2021 è stato quello degli incassi pubblicitari da record: 38 milioni di euro (un milione in più rispetto l’anno precedente). Nell’arco di un anno, in questo caso il 2021, si tratta del 5% della raccolta pubblicitaria totale della Rai.

Il Consiglio di amministrazione Rai ha stimato che il 72esimo festival di Sanremo potrà avere un 10% in più di ascolti rispetto allo scorso anno. Ciò giustificherebbe l’aumento dei listini pubblicitari del 15% rispetto il 2021.