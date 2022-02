Vi ricordate di Rocco Fredella? Ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex corteggiatore di Gemma Galgani. La loro storia si è conclusa talmente male che lui ne è uscito devastato: scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Dopo il percorso a Uomini e Donne, Rocco Fredella è completamente sparito dalle scene. L’ex cavaliere del Trono Over oggi ha cambiato vita, ma sapete cosa è accaduto dopo la sua uscita dal programma? Non ci credereste mai: scopriamo di più.

Rocco Fradella dopo Uomini e Donne

Rocco Fradella, uno dei protagonisti del dating show di Canale 5 più discussi di sempre. Dopo aver abbandonato il programma per la burrascosa frequentazione con Gemma Galgani, ha trascorso un periodo veramente buio.

La sua esperienza a Uomini e Donne non è stata affatto facile. La conoscenza con la dama del trono over lo ha completamente devastato, infatti, recentemente ha anche rilasciato un’intervista in cui ha spiegato che avrebbe addirittura pensato di andare in un convento:

“Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l’amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria (…) Da Uomini e Donne sono uscito devastato.”

Fortunatamente ha completamente superato quel periodo e oggi è una persona felice grazie ad una donna che ha conosciuto fuori dalla trasmissione, lei si chiama Doriana ed è la sua compagna: conosciamo meglio la nuova vita dell’ex cavaliere di Uomini e Donne.

Vi ricordate la frequentazione tra Rocco Fradella e Gemma Galgani? EPICA.🤣✈ pic.twitter.com/jpBeJDfI5U — Trah pazzo (@PazzoTrah) January 27, 2022

Una nuova vita

Anche se all’interno di Uomini e Donne Rocco Fredella non è riuscito a trovare l’amore della sua vita, fuori ha conosciuto una donna veramente speciale. Doriana Bertola. I due sono molto innamorati, addirittura l’ex cavaliere le ha chiesto di sposarlo.

Secondo alcune informazioni raccolte attraverso il web, la donna vivrebbe a Parma ed è nata ad agosto del 1973. E’ una parrucchiera di successo e ha addirittura un brand di t-shirt.

La loro storia continua a far molto discutere, dato che moltissimi fan del programma sostengono che l’uomo abbia frequentato Gemma Galgani solamente per visibilità. Ovviamente, lui ha sempre smentito queste voci.

Adesso Rocco Fredella è un uomo sereno ed innamorato. Doriana gli ha cambiato completamente la vita, è stata lei a dirgli che il convento non faceva per lui e dopo tanto tempo è riuscita a farlo ricredere nell‘amore vero.