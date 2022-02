Quanto costa un biglietto per una poltrona al teatro di Sanremo | Prezzi da svenimento

Il Festival della canzone italiana è uno degli eventi più attesi dell’anno, ma sapete quanto costa un biglietto per una poltrona al teatro Ariston di Sanremo? Non ci crederete mai, il prezzo è da capogiro: scopriamo di più.

Il Festival di Sanremo, in onda su Rai 1, è uno degli eventi più seguiti e amati di sempre. La maggior parte delle persone può vedere il grande spettacolo musicale attraverso il piccolo schermo. Ma i più fortunati si recano al teatro Ariston per assistere alle incredibili performance degli artisti: scopriamo il prezzo dei biglietti.

Le regole anti Covid per partecipare al Festival di Sanremo 2022

Lo scorso anno, il teatro dell’Ariston era completamente vuoto a causa delle dure restrizioni per via della pandemia. Quest’anno invece, a Sanremo 2022 è ritornato il pubblico anche se ci sono sempre delle regole anti covid da rispettare e la capienza è comunque ridotta.

Infatti, per accedere al teatro Ariston, oltre a mostrare il biglietto o l’abbonamento e la carta d’identità, bisogna presentare anche il Green pass rafforzato che si ottiene con la vaccinazione o dopo essere guariti dal virus e la sua durata è di 6 mesi. Ma non è finita qui, perché tutti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina FFP2 dall’inizio alla fine dello spettacolo, si potrà togliere solamente fuori dal teatro.

Inoltre, chi ha acquistato il biglietto non ha potuto ritirarlo di persona, ma lo ha ricevuto via email 48-72 ore prima dello spettacolo con un link per scaricarlo. Ma sapete quanto costa? Non immaginerete mai, perché le cifre sono davvero esagerate: vediamo il prezzo degli abbonamenti e scopriamo di più sull’evento.

Biglietti del Festival di Sanremo: il prezzo è da brividi

Il Festival di Sanremo è l’evento più atteso dell’anno. Quest’anno il grande spettacolo si terrà dall’1 al 6 febbraio e si esibiranno solamente i Big, guidati da Amadeus, direttore artistico da ben 3 anni consecutivi.

Come abbiamo detto in precedenza, la capienza del teatro è stata ridotta e gli abbonamenti disponibili sono stati solamente 1900 che sono andati sold out in pochissimo tempo. Ma sapete quanto spende una persona per sedersi in una poltrona del teatro Ariston? Il prezzo è veramente da capogiro.

Le cifre assurde che hanno fatto molto scalpore sul web, sono precisamente di 672 euro per l’abbonamento in galleria e 1290 euro per quello in platea. Le persone che assistono alla kermesse musicale dal vivono sono davvero fortunate.