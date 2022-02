Naspi, quando verrà pagata a febbraio: la data ufficiale

Tra le le date da segnare in rosso sul calendario di febbraio 2022 oltre al Naspi, l’Assegno Unico per le famiglie con figli a carico e Bonus Bebè e altri.

In genere, la data del pagamento della disoccupazione Inps, è pubblicata qualche giorno più tardi durante il primo mese di ogni anno.

Naspi, quale la data di erogazione?

I pagamenti effettuati dal Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ovvero l’indennità di disoccupazione concessa ai lavoratori subordinati, che hanno perso il del proprio lavoro per cause non dipendenti dalla loro volontà, non tarderanno ad arrivare.

La data relativa alla riscossione della Disoccupazione Inps è pubblicata di solito con qualche giorno di ritardo, di quanto accade negli altri mesi dell’anno.

Per quanto è necessario dire che la data di riscossione fissa non è uguale per tutti, un motivo è da imputarsi alla data in cui si è fatta la richiesta presso l’Istituto di Previdenza Sociale.

Relativamente al Naspi del mese di Febbraio, fa riferimento al mese precedente ossia gennaio, il pagamento invece dovrebbe avvenire tra l’10 e il 21 febbraio 2022 il condizionale è d’obbligo per i motivi cui sopra accennato, e comunque non dovrebbe andare oltre la fine del mese.

Per controllare la data è possibile online verificare la propria data di accredito della disoccupazione Naspi, mediante l’inserimento delle proprie credenziali al sito dell’istituto.

La Naspi è erogata ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

Quali le novità in arrivo

Tra le novità della Legge di Bilancio 2022 introdotte dal 1° gennaio di quest’anno ha visto l’arrivo di cambiamenti per la disoccupazione Naspi 2022, vediamo quali:

è eliminato il requisito che richiedeva le 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono la data di inizio della disoccupazione.

La graduale diminuzione della cifra erogata viene ripristinata, che era stata sospesa al causa della pandemia da Covid – 19. Infatti la riduzione dell’assegno relativa ad ogni mensilità prevista del 3%, partirà dal 6° mese in cui viene percepita e non più dal 4° mese.

La riduzione partirà dall’8° mese per coloro che presentando la domanda Naspi se all’atto della domanda, abbiano compiuto 50 anni.

Riconosciuta la Naspi anche per gli operanti nel settore agricolo, con contratto a tempo indeterminato che lavorano presso consorzi e cooperative.

Per controllare le date del pagamento Naspi 2022, si deve andare sul sito ufficiale:

www.inps.it.

andare sul percorso servizio/fascicolo previdenziale/, del cittadino;

inserire il codice fiscale ed il codice Pin online o Spid.