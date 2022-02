By

Le ultime notizie circa Charlene Wittstock moglie del principe Alberto di Monaco, arrivano da alcuni tabloid spagnoli. A parlare è chirurgo estetico interpellato i merito alla sua sparizione dalla scena pubblica.

La vita di Charlene Wittstock che ha da poco compiuto 44 anni, sembra ancora essere immersa nel mistero.

Ultime indiscrezioni su Charlene di Monaco

Il compleanno di Charlene Wittstock avrebbe dovuto segnare a tutti gli effetti il suo ritorno a Monaco. Tuttavia sono trapelate alcune nuove indiscrezioni circa lo salute della principessa.

Inoltre secondo quanto ha affermato il chirurgo estetico intervistato da una rivista la principessa di Monaco si sarebbe sottoposta a interventi chirurgici e ora sarebbe addirittura deturpata.

Questa dunque potrebbe essere la terribile verità.

Un ipotesi che sembra essere avvalorata in quanto da Palazzo Grimaldi è stato fatto pervenire un messaggio ufficiale che riporta quanto segue:

“La convalescenza della principessa prosegue in modo soddisfacente e incoraggiante. Non appena la sua salute lo consentirà, la Principessa condividerà con gioia altri momenti conviviali con tutti i sudditi”.

Tutto è iniziato nel momento in cui la principessa di Monaco si è recata in Sudafrica. Non era previsto che restasse a lungo, ma la sua permanenza si era prolungata a causa di sopraggiunti problemi di salute.

Interventi chirurgici

La principessa allora era stata sottoposta a diversi interventi chirurgici alla testa, che l’avevano molto debilitata. Alla fine Charlene è rientrata a Monaco, tranne che poi per motivi di salute non è più apparsa in pubblico.

Non è stata abbandonata la teoria che vede la coppia ancora alle prese con una crisi matrimoniale che le rende impossibile la convivenza con il principe Alberto.

Un’altra teoria che spiegherebbe la sua assenza viene dai tabloid spagnoli che vogliono Charlene alle prese con le conseguenze di vari interventi di chirurgia estetica che l’avrebbero addirittura deturpata in volto.

Secondo quanto affermato da un esperto, il professor Werner Lothar Mang, chirurgo estetico, l’assenza della donna sarebbe sospetta, anche perché negli anni Charlene Wittstock avrebbe subito diversi trattamenti al volto, mostrando oggi un aspetto diverso, a partire dalle labbra ora più voluminose e degli zigomi sono più alti.

D’altro canto, anche nel caso di trattamenti estetici Charlene è in buona compagnia, la stessa Letizia di Spagna dovrebbe essersi sottoposta a vari trattamenti tra i quali: trattamenti con acido ialuronico ed anche un operazione al naso.