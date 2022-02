Alex Belli mostra la lettera scritta da Soleil: “Signorini non ha letto tutto” | FOTO

GF Vip clamoroso, Alex Belli mostra la lettera scritta da Soleil senza omettere nulla. Alfonso Signorini non aveva letto davvero tutto.

L’ex gieffino pubblica la lettera scritta da Soleil Sorge. I social sono interdetti, Signorini non aveva letto davvero tutto. Svelato finalmente il contenuto della missiva.

Alex Belli mostra la lettera scritta da Soleil

Anche se è passato diverso tempo da quando l’ex attore di CentoVetrine ha lasciato il bunker di Cinecittà, dopo essere stato espulso per aver violato le misure di sicurezza, di lui non si è mai smesso di parlare.

Fuori dalla casa continua a destare attenzione ma soprattutto scalpore. Per mesi è stato al centro dell’attenzione mediatica per il triangolo amoroso costruito con Delia Duran e Soleil che ha iniziato con lui l’avventura il 13 settembre 2021. Alex e Soleil si sono lasciati andare ad atteggiamenti intimi sotto le coperte consumando un vero e proprio tradimento ai danni della modella venezuelana.

In una delle ultime apparizioni in casa di Alex Belli, per un confronto con la compagna e l’amante, la Sorge aveva comunicato all’ex gieffino di aver scritto una lettera per lui il cui contenuto, è stato reso noto anche da Alfonso Signorini.

Si viene però a scoprire che, in realtà, il conduttore del GF ha omesso alcuni particolari. Nelle scorse ore Belli ha pubblicato sui social le pagine che per intero raccontano le parole di Soleil.

Il contenuto della lettera scritta da Soleil

Per settimane si è discusso della lettera scritta da Soleil Sorge ad Alex Belli e nell’ultima diretta il conduttore ha deciso di renderla pubblica mostrando in diretta un videoclip in cui si vede la Sorge leggere il suo messaggio per Belli.

Intervistato da casa Chi, l’ex attore di CentoVetrine ha però dichiarato che quanto mostrato pubblicamente è solo una piccola parte della lettera. L’uomo specifica infatti che il messaggio di Soleil è diviso in tre atti: nel primo si parla della loro conoscenza e del percorso al GF iniziato insieme, nel secondo della loro amicizia che, giorno dopo giorno diventava sempre più forte e nel terzo, si parla di amore forte e chimica in tutti i sensi.

Si può leggere all’ultima pagina che la Sorge invita l’ex gieffino a chiarirsi le idee e prendere una posizione: scegliere tra Delia o lei. La gieffina conclude poi la sua missiva scrivendo: “con questi pensieri esco di scena, ma ricorda che la vita raramente dà una seconda possibilità”.