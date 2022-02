UeD, Gemma ruba il posto di Tina: Gianni non crede ai suoi occhi | VIDEO

By

A Uomini e Donne può accadere di tutto e proprio nella scorsa puntata nessuno si aspettava di vedere una scena simile. Anche Gianni Sperti è rimasto sconvolto: scopriamo cosa è successo.

Come in ogni puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due eterne rivali, si fanno continuamente la guerra. E’ impensabile ciò che è accaduto nelle ultime ore, milioni di telespettatori sono rimasti davvero sconcertati; scopriamo di più.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ruba il posto a Tina Cipollari

Senza dubbio Tina Cipollari e Gemma Galgani sono le regine indiscusse della trasmissione di Maria De Filippi. Anche nella puntata di ieri a Uomini e Donne si sono scontrate ferocemente, addirittura la dama del trono over ha fatto un gesto davvero inaspettato.

Tutto è iniziato quando Gemma ha fatto il primo passo verso il cavaliere Massimiliano, ma l’uomo ha subito messo le cose in chiaro, rifiutandola senza troppi giri di parole. La Galgani si è presa nuovamente un due di picche e la reazione dell’opinionista non si è fatta attendere.

Tina Cipollari, infatti, ha punzecchiato la sua acerrima nemica con parole e accuse non affatto leggere. Rivolgendosi al pubblico, l’opinionista ha detto: “Sapete perché è così cattiva? Perché viene respinta dagli uomini”.

Delle parole che hanno poi scatenato l’ira della famosa dama del trono over e proprio per questo ha deciso di rubarle il posto. Un gesto inaspettato che ha innescato una pesantissima lite in studio: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Il duro scontro

Mentre le coppie hanno iniziato a ballare, Gemma Galgani senza farsi vedere da Tina, ha preso la sedia dell’opinionista e l’ha portata fuori dallo studio. Ma appena la Cipollari se n’è accorta, abbiamo assistito all’ennesimo scontro.

Ma che sta succedendo 😂 pic.twitter.com/yAtoanTnyW — Gossip (@Gossip14378601) February 2, 2022

Fortunatamente Ida Platano ha risolto tutto, è uscita dallo studio per andare a prendere il trono e riportarlo al suo posto, in modo da fermare la feroce lite tra le due donne. Ma il siparietto è andato avanti, perché l’opinionista ha costretto Gemma a sedersi per terra.

Una scena che sul web è diventata virale in pochissimo tempo. Non sono mancati i meme o i commenti divertenti da parte del popolo web. Le due protagoniste indiscusse di Uomini e Donne riescono a portare sempre un clima di leggerezza nelle case dei telespettatori.