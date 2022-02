UeD, Armando senza freni: riduce in lacrime il tronista davanti a tutti | VIDEO

By

Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e Donne più discusso di sempre. Nella scorsa puntata ha perso completamente le staffe. Il tronista, Matteo Ranieri, infatti, è scoppiato in lacrime: scopriamo cosa è successo.

Nelle ultime puntate del dating show è accaduto l’impensabile. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Matteo Ranieri distrutto in quella maniera. Il pubblico è rimasto davvero sconvolto. C’entra il noto cavaliere del trono Over, Armando Incarnato, i due hanno avuto un feroce scontro: scopriamo cosa è successo.

Matteo Ranieri e Armando Incarnato: il duro scontro

Come ben saprete, Matteo Ranieri è un ragazzo di una sensibilità assurda, proprio per questo, Maria De Filippi lo ha scelto per essere il tronista di Uomini e Donne. Il giovane ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua sincerità e gentilezza.

Ma anche se è una persona molto timida, non le manda di certo a dire, infatti, nella scorsa puntata del dating show, ha avuto un duro scontro con uno dei cavalieri di Uomini e Donne più criticati di sempre, Armando Incarnato.

Quest’ultimo è continuamente al centro delle polemiche. Nelle scorse ore ha commesso un gesto che ha ferito profondamente Matteo Ranieri, infatti, in studio i due hanno avuto una feroce lite che ha sconvolto proprio tutti: scopriamo di più.

Matteo Ranieri in lacrime: il duro sfogo

Armando Incarnato, dopo la registrazione del programma è andato verso la corteggiatrice di Matteo, Denise. La ragazza ha attirato l’attenzione dell’uomo e ovviamente il tronista non l’ha presa bene, infatti, con le lacrime agli occhi ha detto:

“Tu volevi stare al centro dello studio. A te non piace Denise. Ci rimango male. Sono rimasto deluso da lei ma anche da te”.

Lo storico cavaliere campano di Uomini e Donne, si è giustificato dicendo di non sapere del forte interesse del tronista nei confronti della bella corteggiatrice:

“Io le fidanzate dei miei amici neppure le guardo. Se mi sono comportato in un determinato modo è perché tra te e lei, al momento, non c’è niente.”

“Sono rimasto deluso da te, ma anche da lei” #UominieDonne pic.twitter.com/7endFjOIey — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 31, 2022

Matteo è rimasto davvero ferito dal comportamento di Armando, dato che lo ha sempre ritenuto un amico, ma ora sembrano aver chiarito. Quest’ultimo, per questioni di rispetto si farà da parte, anche perché Denise ha rivelato di non essere interessata al cavaliere del trono over e di voler continuare la conoscenza con il tronista.