Domenica, Aldo Montano è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Il noto schermidore, durante l’intervista, ha raccontato di un suo grave problema di salute: scopriamo di più.

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e sua moglie Olga Plachina, la campionessa d’atletica, sono stati ospiti nello studio di Verissimo. Aldo si è lasciato andare ad una confessione sconcertante che riguarda proprio un suo grave problema di salute. Il noto schermidore dovrà anche operarsi: scopriamo di più.

Aldo Montano a Verissimo: i gravi problemi di salute

Aldo Montano e Olga, una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo periodo. L’uomo è uscito recentemente dalla casa del Grande Fratello Vip, è stato uno dei concorrenti più amati e malgrado il suo abbandono, continua ad essere al centro dell’attenzione.

Senza dubbio, per Aldo, il reality di Alfonso Signorini è stata una rinascita. Dopo una vita dedicata all’amore per lo sport, ha deciso di fare questa esperienza che gli ha regalato tantissime emozioni. Ma ora è pronto ad iniziare una nuova avventura, lui l’ha chiamata “la seconda parte della sua vita.”

Montano, ha raccontato che adesso vorrebbe trascorrere più tempo possibile con i suoi bambini e sua moglie. Insomma, la sua famiglia sarà al centro di ogni cosa, ma prima dovrà risolvere degli importanti problemi di salute che si porta dietro da tantissimi anni: scopriamo di più.

Aldo Montano si dovrà operare: tantissima preoccupazione

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dei problemi di salute che ha sottovalutato per troppo tempo e proprio per questo a breve si dovrà sottoporre ad un’operazione abbastanza delicata. In particolare, Aldo Montano ha raccontato a Silvia Toffanin di dover sistemare la spalla sinistra. Ma il dolore che lo fa più soffrire è una necrosi all’anca:

“Sono in procinto di fare questa operazione, semplice ma invasiva. Devo rimettermi a posto per la seconda parte della vita. Devo fare il tagliando, è un pò presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i kilometri si sentono tutti”

La sua professione ha portato alcuni danni al suo corpo, ma senza dubbio l’amore per lo sport non finirà mai, infatti, ha intenzione di rimanere in questo mondo, ma stavolta come allenatore dei più giovani, una scelta bellissima.