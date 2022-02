Sanremo, si mette molto male per Amadeus: il duro comunicato arriva soltanto ora

By

Il Festival di Sanremo di Amadeus è di nuovo al centro delle polemiche, infatti, nelle scorse ore è arrivato un duro comunicato che ha scosso tutti. Non è la prima volta che accade una cosa simile: scopriamo cosa è successo.

Anche negli scorsi anni, era scoppiata una gigante polemica per la presenza di Achille Lauro, che non passa di certo inosservata agli occhi dei telespettatori. Ma non è finita qua perché anche quest’anno l’esibizione del cantante ha scatenato l’ira del vescovo di Sanremo che si è scagliato contro di lui: scopriamo cosa è accaduto.

L’esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2022

Il festival di Sanremo 2022 è iniziato da poco ma ci sono già le prime polemiche. E’ già il quarto anno di fila che Achille Lauro sale sul palco dell’Ariston e puntualmente le critiche non mancano.

Quest’anno il cantante si è mostrato a petto nudo e scalzo per cantare il suo brano “Domenica”. Alla fine della sua performance, ha preso una conchiglia e si è fatto cadere dell’acqua addosso, battezzandosi da solo.

Un gesto che in pochissimo tempo ha scatenato l’ira di tantissimi telespettatori credenti, tra cui il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, che attraverso un comunicato ha detto basta agli atti blasfemi al Festival della canzone italiana: scopriamo di più.

Il duro comunicato del vescovo

Il finto battesimo finale ha fatto infuriare terribilmente Mons. Suetta che attraverso un lungo e duro comunicato ha espresso di non aver gradito affatto lo spettacolo di Achille Lauro e così si è scagliato contro la Rai, il Festival, Amadeus e ovviamente il cantante:

“Ho ritenuto doveroso denunciare ancora una volta come il servizio pubblico non possa e non debba permettere situazioni del genere, sperando ancora che, a livello istituzionale, qualcuno intervenga”.

Il vescovo non le ha mandate di certo a dire, anche se ha ammesso che prima di scrivere questo comunicato era indeciso se intervenire pubblicamente oppure no. Ma già all’inizio del comunicato sono volate parole pesanti:

“La penosa esibizione del primo cantante ancora una volta ha deriso e profanato i segni sacri della fede cattolica evocando il gesto del Battesimo in un contesto insulso e dissacrante.”

Achille Lauro ha creato nuovamente scompiglio nell’opinione pubblica, ma il suo obiettivo è sempre stato quello di eliminare quei tabù che sono legati soprattutto alla fede religiosa, anche se puntualmente le polemiche non mancano mai.