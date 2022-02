GF Vip: Lulù senza vergogna, lo fa davanti a tutti i coinquilini: “Sua maestà eleganza”

By

Le telecamere attente del Grande Fratello Vip hanno ripreso la principessa Lulù Selassié mentre commetteva un gesto davvero sconcertante: scopriamo cosa è accaduto poco fa nella casa più spiata d’Italia.

La protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip è Lulù Selassié. La giovane è sempre al centro dell’attenzione, proprio per questo, ogni suo movimento o parola non passa mai inosservato, ai telespettatori e alle telecamere del reality non sfugge mai nulla.

Lulù Selassié: cosa ha combinato nelle scorse ore al GF Vip

Non è un periodo facile per Lulù Selassié, sicuramente l’abbandono di Manuel Bortuzzo della scorsa settimana, l’ha inevitabilmente scossa, anche se si sono promessi di continuare la loro storia d’amore fuori dalle mura di Cinecittà.

Il giovane nuotatore, recentemente è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha parlato del suo rapporto con la principessa. All’inizio tra loro le cose non andavano, ma ora sognano di costruire un futuro insieme il più presto possibile.

I due sono follemente innamorati, addirittura, il ragazzo da quando è uscito dal reality non smette di guardarla attraverso la tv. Bortuzzo ha confessato di soffrire la mancanza di Lulù e non vede l’ora di viverla fuori.

Ormai i riflettori sono tutti puntati su di loro, infatti, la Selassié è sempre al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore, un gesto della ragazza non è passato inosservato: scopriamo cosa è accaduto.

Il gesto sconcertante di Lulù Selassié

Ogni gesto o parola fuori posto di Lulù Selassiè va a finire sempre al centro delle polemiche. Nelle scorse ore, la principessa ha lasciato tutti di stucco quando mentre si metteva dei calzini si è lasciata andare ad un momento davvero imbarazzante.

La ragazza ha ruttato davanti a tutti, per poi commentare con aria compiaciuta: “Ah, finalmente ho ruttato!”. Una scena che è diventata subito virale e la reazione del web non si è fatta di certo aspettare.

Signori e signore sua maestà eleganza la principessa Lulù Selassiè 🤣 pic.twitter.com/8VKZEJkojD — Trah pazzo (@PazzoTrah) February 2, 2022

Infatti, in tantissimi sui social hanno scritto dei commenti o meme davvero divertenti. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere questo lato della principessa etiope, ma anche lei è umana e se qualcuno non ha apprezzato questo gesto dovrebbe pensare che i concorrenti del Grande Fratello Vip sono comunque persone comuni come tutti noi.