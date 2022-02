Avanti un Altro, Paolo Bonolis da Guinness dei Primati | Sconvolge il pubblico con la sua lingua

Paolo Bonolis è uno dei personaggi televisivi più amati di sempre. Lui è un vero genio e ogni volta con il suo incredibile talento sconvolge tutti, proprio come è accaduto durante una puntata di Avanti un Altro: scopriamo di più.

L’intelligenza e l’ironia di Paolo Bonolis lo hanno portato ad essere uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Ma non tutti sanno che detiene un Guinness World Record incredibile: scopriamo di cosa si tratta.

Paolo Bonolis, sconvolge tutti ad Avanti un Altro

Ancora una volta il conduttore di Avanti un Altro ha lasciato tutti senza parole con la sua vivace parlantina. Nel corso di una puntata del famoso quiz game di Canale 5, ha cantato una simpatica canzone in inglese molto velocemente.

Dimostrando per l’ennesima volta il suo incredibile talento. Il pubblico e tutti i presenti in studio sono rimasti a bocca aperta per la velocità con cui Paolo Bonolis è riuscito a pronunciare il brano.

Paolo Bonolis ha sconvolto nuovamente il pubblico con il suo incredibile talento. Che genio👏👏 pic.twitter.com/HjzDROlPJv — Trah pazzo (@PazzoTrah) February 2, 2022

Anche durante il gioco finale di Avanti un Altro, il conduttore riesce sempre ad esporre le domande in maniera super veloce, scandendo ogni singola parola alla perfezione. Nessuno riesce a fare una cosa simile!

Non tutti sanno che in passato, grazie a questa fantastica dote, ha ricevuto un premio molto importante. Non ci crederete mai, ma lui è entrato per sempre nella storia: scopriamo di più.

Dalle balbuzie al Guinness dei Primati

Oggi è uno dei conduttori più importanti della televisione italiana ed è considerato un vero e proprio genio, ma non è stato sempre così. E’ difficile da credere, ma da bambino, Paolo Bonolis era balbuziente.

Un problema che ha affrontato iscrivendosi ad un corso teatrale, infatti, mentre recitava inaspettatamente le sue balbuzie scomparivano. Si è impegnato tantissimo per superare le sue difficoltà e ci è riuscito.

Ma nel 2010 è arrivata una delle sue più grandi soddisfazioni, ovvero, ha conquistato un Guinness World Record, pronunciando in modo corretto ben 332 parole di senso compiuto in un minuto, proprio così è entrato nella storia.

Un record pazzesco, ancor di più incredibile se pensiamo che il conduttore durante la sua infanzia aveva problemi a dire anche solo una frase. Paolo Bonolis ha mandato un bellissimo messaggio al suo pubblico, ovvero che l’impegno viene sempre ripagato.