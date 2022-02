WhatsApp, brutta batosta per gli utenti | Presto non saranno più disponibili

La famigerata piattaforma dedicata alla messaggistica, WhatsApp, cambia totalmente. Brutte notizie per tutti gli utenti: non saranno più disponibili.

Come ben saprete la famosissima piattaforma negli anni ha acquisito un’importanza unica. Ormai fa parte della quotidianità di tutti noi ed è infatti usata anche come strumento di lavoro, soprattutto in questi ultimi anni, nei quali abbiamo dovuto mantenere le doverose distanze. Con l’avanzare della tecnologia tutto è cambiato, la stessa app che inizialmente si presentava a pagamento oggi infatti offre innumerevoli funzioni del tutto gratis. Sono svariati gli aggiornamenti sviluppati per tutti i dispositivi, presto però dovremo dire addio ad uno di questi.

Android e iOS hanno vissuto in prima linea l’evoluzione della messaggistica, la quale oggi ci consente di tenerci in contatto con tutti coloro che desideriamo senza limite di distanza. Dopo tanto sviluppo però, pare che i creatori abbiano deciso di fare un passo indietro tornando così alle origini. Questo cambiamento stravolgerà completamente gli utenti che utilizzano quotidianamente l’applicazione. Tutti gli utenti sono rimasti sconvolti per via degli aggiornamenti inseriti. Oggi però potremmo rimanere delusi, i creatori modificheranno una funzione principale dall’app. Entriamo quindi nel dettaglio per scoprire a cosa dovremo rinunciare nei prossimi giorni.

WhatsApp, cambio radicale delle funzioni principali. Cosa dovremmo aspettarci?

Come vi abbiamo già anticipato in questi ultimi anni i creatori dell’app ci hanno completamente sorpresi con degli incredibili aggiornamenti che rendono l’applicazione unica e soprattutto utile. Il cambiamento a cui assisteremo, il quale potrebbe deludere svariati utenti, vede come protagonista il backup. Ogni volta che viene eseguito un backup sul proprio dispositivo, a discapito di quale esso sia, tutti i messaggi non vengono salvati su Google Dive. Questo è un ottimo vantaggio, poiché non viene occupata altra memoria.

Il backupp infatti, per i dispositivi Android, salva i messaggi su Mountain View. Per quanto riguarda i dispositivi iOS invece non si procede in egual modo poiché quest’ultimo non ha mai stipulato un accordo che prende in considerazione un piano illimitato per tutti i backup. A quanto pare i creatori hanno ben pensato di eliminare questo servizio, o meglio, modificarlo. Nei prossimi giorni infatti non sarà più possibile effettuare il backup di tutti i messaggi ma solo di quelli prescelti.

In molti sospettano che i creatori abbiano semplicemente architettato uno stratagemma per risparmiare spazio di archiviazione, il tutto però complicherà notevolmente le vite di tutti noi. Gli autori hanno annunciato però svariati aggiornamenti che potrebbero incuriosire molti utenti. L’aggiornamento che potrebbe suscitare interesse è ad esempio la funzione disegno. L’utente aprirà un pannello su cui potrà disegnare, il tutto verrà poi spedito come semplice immagine.