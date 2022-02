Uomini e Donne, sconvolgente ritorno in studio: le anticipazioni sul trono over

Incredibile ritorno nello studio del rinomato programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ecco tutte le anticipazioni sconvolgenti sul trono over.

Il programma condotto dalla famosa Maria ha riscosso nel tempo incredibile successo. Sono numerosi i volti che decidono di prendere parte al cast del dating show, così da poter finalmente trovare la persona con cui condividere il resto della propria vita. Per alcuni partecipare al dating show è una vera e propria rivelazione, sono molte infatti le coppie che tuttora coltivano il loro amore a distanza di anni dall’abbandono del programma. Per alcuni però non è affatto così, questo però non dipende semplicemente da chi, questi, su sono trovanti davanti.

Sono numerosi infatti i fattori che influenzano un legame. Bisogna tener conto non solo dei caratteri dei due, ma perfino del passato che ognuno di loro ha vissuto. Anche se rappresentano solo una piccola minoranza, vi sono quindi corteggiatori e tronisti che purtroppo non sono riusciti a trovare l’amore della propria vita. Le sensazioni che si provano all’interno dello studio televisivo sono davvero uniche e fin troppo forti per alcuni, i quali difficilmente riescono a raccontarsi davanti ad un pubblico così vasto. Per questo motivo infatti decidono di abbandonare definitivamente il programma cercando l’amore altrove.

Anticipazioni del trono over, il ritorno sconvolgente a Uomini e Donne

Come ben saprete sono numerosi i volti che, nonostante gli svariati tentativi, ad oggi non hanno ancora trovato la propria dolce metà. Uno di questi è proprio quello di Ida Platano, la quale ha intrapreso varie frequentazioni, ognuna di queste però è poi giunta al termine. Attualmente la dama è nel bel mezzo di una conoscenza con il cavaliere Andrea. Nelle prossime puntate del dating show però assisteremo ad una scena inaspettata. La donna deciderà infatti di mettere un punto alla loro conoscenza.

Questa decisione non deriva affatto da qualche mancanza di rispetto o altro, semplicemente la donna si è resa conto che il suo cuore appartiene ancora ad un altro uomo. Ebbene sì, a distanza di diverso tempo la donna prova ancora un forte sentimento per il suo ex storico conosciuto proprio al dating show, ovvero Riccardo Guarnieri. Nonostante i vari scontri e la fine della loro storia d’amore, la dama ha sempre ammesso di provare una forte stima nei suoi confronti, inoltre lo reputa l’amore della sua vita.

Comunicando io tutto ad Andrea ed alla stessa Maria De Filippi la donna non ha trattenuto le lacrime. Vorrebbe infatti una seconda occasione con lui, anche se dalla rottura lui si è completamente allontanato dal mondo dello spettacolo. I fan della coppia hanno invitato l’uomo ad avere un confronto con lei, lui però momentaneamente non sembra affatto convinto di voler tornare fra le sue braccia.