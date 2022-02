Tina Cipollari assale Gianni e abbandona il programma: si ribalta lo studio | VIDEO

L’opinionista Tina Cipollari perde completamente le staffe e ribalta completamente lo studio di Uomini e Donne assalendo ferocemente Gianni Sperti. Tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete la donna non è mai stata molto pacata, il suo carattere spiccato infatti la rende unica ed inimitabile. Lei, ormai da innumerevoli anni, lavora nello studio di Maria De Filippi come opinionista. Ricopre questo ruolo fin dalle origini e, anche se molti criticano il suo operato, Maria De Filippi le ha sempre dato una completa fiducia. Il pubblico però, alcune volte non si trova completamente d’accordo con lei. La donna infatti non usa affatto mezze misure e, per questo motivo, i suoi interventi possono risultare alquanto taglienti.

Non è di certo la prima volta che assistiamo ad un episodio simile poiché cerca di esprimere sempre il suo pensiero, che questo sia pungente o non. D’altronde lei si trova nello studio del famosissimo programma televisivo proprio per esporre un’amara verità, senza alcun compromesso. Solitamente però il suo pensiero è simile a quello sviluppato dall’opinionista Gianni, il quale a differenza sua, appare più pacato e tranquillo. I due spesso si ritrovano ad appoggiare il pensiero dell’altro, capita però che delle volte si trovino completamente in disaccordo.

Tina Cipollari assale Gianni e lascia il pubblico senza parole, abbandonando poi lo studio

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad uno scenario inimmaginabile. Come vi abbiamo già anticipato non è di certo la prima volta che vediamo la donna perdere completamente le staffe, solitamente però questo accade in una discussione con partecipanti del dating show e non con l’opinionista stesso. Nelle ultime ore è stata mandata in onda una puntata che vede come protagonista indiscussa la dama Ida Platano. Quest’ultima, inaspettatamente, ha deciso di troncare la sua conoscenza con il cavaliere Andrea poiché il suo cuore appartiene ancora ad un altro uomo.

Questa sua decisone non è stata affatto compresa dall’opinionista, la quale non si è affatto trattenuta nel giudicare la sua scelta. Si è inoltre intromesso l’opinionista Gianni che ha difeso a spada tratta la dama che, dopo le parole della donna aveva gli occhi lucidi. Questo suo intervento ha fatto sì che si scatenasse la sua ira contro di lui.

L’opinionista infatti si è scontrata con Gianni usando un tono a dir poco alto e scontroso. Secondo lei infatti la dama ha semplicemente giocato, secondo Gianni invece lei sta esprimendo solo sé stessa. Al che, dopo un lungo dibattito, l’opinionista ha perso completamente la pazienza ed ha assalito il collega.

“Ma vai a fan**lo, tu e le tue teorie di me*da”

Successivamente ha abbandonato lo studio televisivo senza voler dare alcuna spiegazione. La dama però, nonostante il dispiacere, non sembra offesa del giudizio della donna. A sua volta Gianni ha perfino compreso lo sfogo di Tina ed ha confessato che, secondo lui, lei non aveva semplicemente compreso.