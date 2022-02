Maria De Filippi nei guai: dopo anni salta fuori il grave reato nascosto

Dopo anni di menzogne spunta finalmente la verità sulla famosissima conduttrice Maria De Filippi, il grave reato reso pubblico solo oggi. Ecco di cosa si tratta realmente.

Oggi lei è una conduttrice di successo, negli anni si è fatta largo tra i più grandi volti del mondo dello spettacolo aggiudicandosi un posto in prima fila. Lei oggi è stimata, adorata e perfino idolatrata ma come tutti anche lei cela un’assurda verità mai raccontata prima d’ora. Ogni programma da lei condotto ottiene risultati davvero impressionanti, ogni format da lei condotto infatti ha un numero vasto di telespettatori. Questi aspettano sempre con ansia una nuova edizione ad esempio di Amici, talent che consente ad innumerevoli giorni talenti di cimentarsi in discipline che amano, la cui partecipazione potrebbe completamente stravolgere le loro vite.

Da sempre la donna lavora a contatto con il pubblico e ci i protagonisti stessi instaurando con loro un vero e proprio legame di amicizia duraturo nel tempo. È molto affezionata infatti a tutti coloro che decidono di prendere parte dei vari cast. La conduttrice ha alle sue spalle ormai svariati anni di carriera, molti conduttori di successo tentano in tutti i modi di raggiungere i numeri di ascolti che lei ottiene, fallendo però miseramente. La chiave del suo successo è sempre stata l’educazione e la sincerità. A quanto pare però la donna non è stata del tutto sincera con il suo pubblico, al quale infatti ha nascosto una verità disarmante.

Maria De Filippi accusata di un grave reato: tutti i dettagli

Come ben saprete la donna, non è del tutto lontana a questo mondo. Molti anni fa infatti venne accusata di plagio proprio per il programma di sua proprietà “Amici”. Solo qualche tempo fa però vinse spudoratamente la causa e tutte le accuse vennero rilasciate. A quanto pare però vi sono altri avvenimenti tenuti saldamente nascosti a tutti i suoi fan, i quali la vedono proprio come protagonista. In pochi sanno che la famosa conduttrice vanta una laurea in Giurisprudenza. Dopo aver terminato la laurea però la donna rimase in università.

A quanto pare, prima di affacciarsi a questo mondo, la donna vendeva le tesi dell’università.

“Ero lì ma non mi trovavo molto a mio agio fra tutti i libri a studiare, devo dire la verità. Quindi ho iniziato a lavorare, ho lavorato per un po’ di tempo a Milano. Non guadagnavo tanto e quindi cercavo.. facevo le tesi di laurea per gli studenti a dire la verità. Le vendevo, io non li ho mai conosciuti gli studenti. C’era un ufficio qui a Milano dove io venivo, mi davano i titoli della tesi ed io la facevo.”

Maria che vendeva Tesi per l'università, facendo Giurisprudenza✈️ pic.twitter.com/X3cS5CmSr6 — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 1, 2022

Queste sono le parole della donna rilasciate durante un’intervista a Fabio Fazio nel suo famigerato programma televisivo a “Che Tempo che Fa”. Questa verità sconvolgente ha lasciato il conduttore completamente senza parole.