La vippona Manila scopre il foglio che colpevolizza la coppia formata da Delia Duran e Alex belli. Nella casa del GF Vip si scatena il panico, gli autori censurano tutto.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip i sospetti che vedono come protagonisti Delia Duran ed Alex belli iniziano ad avere fondi di verità. Come ben saprete la coppia sta vivendo un periodo molto particolare, dopo l’avvicinamento con la gieffina Soleil infatti sono iniziati i primi problemi. Dopo le continue mancanze di rispetto e le infinite menzogne la donna ha deciso di prendere parte al programma che ha, in parte, mandato a rotoli la sua fantastica storia d’amore. Prima di varcare la soglia della porta rossa infatti ha espressamente dichiarato le sue intenzioni, ovvero scoprire tutta la verità riguardo il triangolo amoroso in cui è stata inconsapevolmente coinvolta.

Giunta all’interno della casa però, i sospetti iniziano ad aumentare. La donna si è notevolmente avvicinata alle amiche della gieffina Sorge. Questo ambiguo avvicinamento ha insospettito la ragazza la quale però non ha potuto fare altro che rimanere ferma ad osservare mentre le sue compagne di percorso sceglievano di schierarsi contro di lei. Una di queste è proprio la vippona Manila che mai si sarebbe aspettata di trovarsi in un situazione del genere.

Manila Nazzaro trova il copione di Delia Duran e la regia stacca tutto

Il rapporto creato con la moglie di Alex appare sincero e puro, le due infatti hanno instaurato un legame unico che molto probabilmente durerà nel tempo. Nelle ultime ore però un foglio ha messo in discussione tutto ciò che le vippone hanno creato. Sono diversi gironi che la gieffina Duran si reca in camera sua e sta per ore a fissare l’armadio senza dare alcuna spiegazione.

Solo qualche ora fa però i concorrenti presenti all’interno della casa sono venuti a conoscenza del vero motivo che si cela dietro il suo comportamento. La Nazzaro, trovando il foglio con su scritto il copione da seguire, il quale potrebbe averlo scritto direttamente il marito, ha deciso di condividere la notizia con i suoi compagni di percorso.

Ha infatti invitato Davide e Miriana ad avvicinarsi ed insieme hanno letto ciò che è stato scritto sul pezzo di carta. Le loro facce sconvolte dicevano tutto, quando però hanno iniziato ad aprir bocca la regia li ha prontamente interrotti.

Manila trova il copione di Delia 😱 pic.twitter.com/MUC8k49gVY — GossipeTrash (@GossipeTrash) February 1, 2022

Gli autori hanno infatti chiesto a Manila di recarsi nel magazzino e successivamente hanno subito disattivato tutti i microfoni presenti all’interno della casa. Questa, potrebbe essere la prova cartacea si una verità tenuta nascosta da circa 5 mesi ormai.