Ida Platano, clamoroso scoop: lascia per sempre UeD | “È ancora innamorata di lui”

Scoop clamoroso su Ida Platano. L’amatissima dama di Uomini e Donne decide di lasciare per sempre la trasmissione. C’è un uomo, fuori dagli studi, di cui è ancora innamorata.

Ida Platano pronta a lasciare la trasmissione mariana. La migliore amica di Gemma Galgani pensa ancora ad un amore del passato.

Ida Platano pronta a lasciare Uomini e Donne

Tra le protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne non possiamo non menzionare Ida Platano. La dama bresciana, migliore amica di Gemma Galgani, è da qualche anno presente alla corte di Maria De Filippi per trovare l’amore.

Ha avuto una relazione travagliata con Riccardo Guarnieri nei confronti del quale, l’amore forse non è ancora del tutto svanito. Anche se la parrucchiera ha dichiarato di aver messo una pietra sopra alla storia con l’affascinante pugliese, qualcosa non torna.

La dama si è concessa il piacere di conoscere altri uomini, tutti arrivati solo ed esclusivamente per lei, ma nessuna delle frequentazioni che ha iniziato si è mai conclusa positivamente. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, la dama si è lasciata andare ad una confessione inaspettata svelando la ragione del suo stato d’animo così triste.

La confessione dell’amatissima dama di Uomini e Donne

Non sono giorni semplici, questi, Per Ida Platano. L’amatissima dama di Uomini e Donne ha avuto un vero e proprio crollo emotivo nelle ultime puntate del famoso dating show di Canale 5. La conduttrice e gli opinionisti hanno notato la tristezza che si cela nello sguardo spento e malinconico della parrucchiera bresciana.

Seduta al centro studio, dinanzi all’ennesima frequentazione saltata con un cavaliere arrivato per lei, la dama si sfoga e confessa finalmente la verità. Ida ha dichiarato che non si sente pronta ancora a vivere una relazione d’amore dato che ogni volta che un cavaliere arriva per lei, scatta in automatico il confronto con il suo più grande amore, Riccardo Guarnieri.

La Platano dice che l’amore che ha provato per il pugliese non è mai riuscita a viverlo con un altro uomo e ha paura, inoltre, di esporsi tanto e rimanere nuovamente scottata.

Tina Cipollari è intervenuta affermando che la dama pensa ancora a Riccardo nei confronti del quale nutre un forte sentimento e fin quando non farà chiarezza con se stessa non sarà mai libera di abbandonarsi tra le braccia di un altro uomo.

Dopo queste dichiarazioni e la confessione della dama, in molti credono che Ida potrebbe per tale ragione abbandonare presto il programma di Maria De Filippi.